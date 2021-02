Jovem tenta entrar em presídio com drogas escondidas em rodo, em Catalão

Uma jovem de 18 anos foi flagrada na tarde desta segunda-feira (22/2) tentando entrar em presídio com drogas escondidas em rodo, em Catalão, no sul goiano. A interceptação foi feita pelos servidores da Unidade Prisional Regional (UPR).

De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), foram encontradas 150 gramas de substância análoga à maconha escondida dentro de um rodo, deixado no local por uma jovem, durante entrega da cobal –Dia em que familiares e amigos repassam alimentos e produtos de higiene aos custodiados do local.

Diante dos fatos, foram instaurados procedimentos administrativos internos para apuração do fato e aplicação das sanções disciplinares ao detento, que cumpre pena no presídio por homicídio, destinatário do material ilícito, conforme estabelece a Lei de Execução Penal (LEP).

Os materiais apreendidos estão à disposição das autoridades policiais competentes para dos fins adequados, na forma da lei. A jovem foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil do munícipio para as devidas providências.

Além da jovem que tentou entrar em presídio com drogas escondidas em rodo, em Catalão, outra escondeu drogas em pão

Servidores da Unidade Prisional Regional (UPR) de Inhumas interceptaram, no último dia 16 de fevereiro, uma porção de substância análoga à maconha durante entrega de cobal, no presídio. O entorpecente estava escondido em um pacote de pão de forma deixado por uma mulher de 40 anos.

Diante do ocorrido, a direção da UPR, pertencente à 1ª Coordenação Regional Prisional (CRP) da Polícia Penal do Estado de Goiás, instaurou um procedimento administrativo interno para apurar o caso e aplicar as devidas sanções disciplinares ao destinatário da droga, conforme determina a Lei de Execução Penal (LEP).

O rigor aplicado durante o procedimento de revista realizado pelos servidores vai ao encontro do conjunto de diretrizes estabelecidas pelo Governo do Estado, em concordância com a Secretaria de Segurança Pública de Goiás, no que tange à administração penitenciária.