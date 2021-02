Mulher é presa em Goiânia após aplicar golpe de R$ 80 mil em idosos

Uma mulher, de 29 anos, foi presa em Goiânia suspeita de aplicar golpe de R$ 80 mil em casal de idosos. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (GREF/DEIC).

Conforme informações, no final da semana passada um homem, de 35 anos, também foi preso suspeito de participação no golpe. O mandado de prisão temporária da mulher foi cumprido na última quinta-feira (18/2), enquanto ela estava na academia, no Setor Central.

De acordo com as investigações, os suspeitos aplicaram um golpe em um casal de idosos, que são fazendeiros, residentes em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul (MS).

O caso onde mulher foi presa em Goiânia após aplicar golpe de R$ 80 mil em casal de idosos

O crime praticado contra o casal de idosos é de estelionato, conhecido como “golpe do novo número”. Neste caso, o estelionatário se passou pela filha da vítima, que é médica, e pediu uma quantia urgente. A justificativa usada era de que estava comprando um equipamento para a clínica onde a médica trabalhava, mas que não estava conseguindo efetuar o pagamento por falha no aplicativo do banco. Os suspeitos ainda utilizaram a fotografia da filha da vítima no número de WhatsApp.

Após o crime, a instituição financeira entrou em contato com a mulher suspeita para que ela justificasse o recebimento da quantia de R$ 50 mil na conta dela. Neste momento, ela, em parceria com o outro suspeito, falsificou um contrato de compra e venda de um carro no valor de R$ 60 mil.

Após tomar conhecimento do fato, a autoridade policial representou pela prisão temporária dos suspeitos. Durante interrogatório a mulher confessou a prática do crime e também será indiciada por falsificação de documento particular. O contrato ideologicamente falso foi apreendido durante o cumprimento do mandado de prisão temporária.

Agora, a dupla responderá ao inquérito policial por estelionato. Os presos se encontram à disposição da Justiça.