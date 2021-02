Um novo decreto da Prefeitura de Goiânia prevê novos horários para funcionamento de bares, Região da 44 e outros estabelecimentos comerciais. O decreto deve ser assinado e publicado ainda hoje, mas só entra em vigor na próxima quinta-feira (25/2).

As mudanças buscam atender as recomendações da Secretaria Estadual de Saúde, que classificou as regiões do Estado conforme o grau de gravidade da disseminação do novo coronavírus, sendo: alerta, crítica ou calamidade. Em cada grau há recomendações específicas a serem adotadas.

De acordo com a Secretária de Saúde, a expectativa é de que a população siga as recomendações do decreto da Prefeitura de Goiânia, para que assim não sejam adotadas medidas mais duras.

Confira os novos horários para funcionamento de bares e Região da 44, em Goiânia

Para combater a disseminação da nova onda do coronavírus, o novo decreto da Prefeitura de Goiânia prevê uma alternância no horário de expediente dos servidores da Casa, que devem dividir os grupos de 50% de 14 em 14 dias.

Veja outras medidas que devem ser adotadas no novo decreto:

Shoppings: Funcionamento com 50% da capacidade, até 22h;

Funcionamento com 50% da capacidade, até 22h; Bares e restaurantes: Funcionamento com 50% da capacidade, até 22h; fica proibido qualquer modalidade de som, como shows ao vivo, rádio e afins;

Funcionamento com 50% da capacidade, até 22h; fica proibido qualquer modalidade de som, como shows ao vivo, rádio e afins; Salões e Barbearias: Funcionamento com capacidade máxima de 30%;

Funcionamento com capacidade máxima de 30%; Templos religiosos: Funcionamento com 30% da capacidade máxima, podendo aumentar o número de celebrações;

Funcionamento com 30% da capacidade máxima, podendo aumentar o número de celebrações; Eventos particulares como casamentos, festas, desfiles, ficam proibidos;

Academias e áreas para prática de atividades esportivas em condomínios verticais e horizontais, deverão ser com capacidade máxima de 30%;

em condomínios verticais e horizontais, deverão ser com capacidade máxima de 30%; Região da 44 – Funcionará de quarta-feira a sábado, das 7h às 15h;

– Funcionará de quarta-feira a sábado, das 7h às 15h; Escolas: Funcionamento com 30% da capacidade máxima;

Funcionamento com 30% da capacidade máxima; Velório: Dez pessoas simultaneamente, exceto em mortes por covid-19;

Em relação ao transporte coletivo, haverá uma reunião com os prefeitos da região metropolitana (CMTC/CDTC) para tomar as medidas necessárias.