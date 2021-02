PC prende autor de golpe da OLX, que causou prejuízo de R$ 63 mil

A Polícia Civil do Estado de Goiás prendeu em flagrante, na última sexta-feira (19/02), um jovem de 20 anos suspeito de aplicar o “golpe da OLX”, em um morador do município de Trindade que tentava comprar um carro. A vítima teve um prejuízo de R$63.400.

A prisão aconteceu em parceria com a 2ª Delegacia Distrital de Polícia (DDP) de Trindade, com apoio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis (MT). Segundo as investigações, o autuado utilizou engenharia social para ludibriar a vítima, que acreditou que estava comprando o carro diretamente de seu proprietário, mas na verdade estava negociando com o autor do crime, que havia clonado o anúncio do verdadeiro vendedor no aplicativo OLX.

De acordo com a delegada Débora Melo, responsável pelo caso, o valor foi depositado em duas contas diferentes e parte do valor transferido pela vítima foi bloquead0 na conta bancária do golpista. “Parte do valor depositado na conta do acusado será recuperado, já o valor depositado em outra conta vamos continuar a investigação para descobrir se existem outras pessoas envolvidas”, afirmou a delegada. Além disso, também foram apreendidos dinheiro, celular e cartão de crédito com o suspeito que foi autuado por estelionato.

Golpe da OLX

O golpe é realizado após um anúncio do veículo em sites ou jornais. O falsário duplica o anúncio vendendo o bem, como se fosse dele, por um valor muito menor do que o divulgado pelo dono.

O comprador interessado na oferta faz contato com o estelionatário, e ele age como um intermediário na venda. Para o vendedor, o golpista diz que está fazendo negócio para uma terceira pessoa. Normalmente, quem aplica o golpe nunca aparece. Logo depois que a transferência é feita, o golpista desaparece com a quantia e a vítima fica sem o veículo e o dinheiro usado na negociação da compra.