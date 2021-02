Sesc Goiás reúne leitores no projeto Pretexto – Diálogos Literários

A partir do dia 24 de fevereiro o Sesc Goiás dá início ao projeto Pretexto – Diálogos Literários. Assim, os amantes da leitura poderão aproveitar um momento, que os organizadores desejam que seja descontraído, para discutir as obras que estão lendo, conhecer novas temáticas e trocar experiências com leitores do Brasil e do mundo. O projeto acontecerá no formato on-line a cada quinze dias, sempre às quartas-feiras, das 15h às 16h.

Os encontros vão acontecer no formato de tertúlias on-line. E o que isso quer dizer? As tertúlias são rodas de conversas que não possuem mediadores. Dessa maneira, nos primeiros encontros serão abertas conversas sobre livros lidos e indicações literárias.

Uma vez por mês, a tertúlia receberá um convidado especial. Assim, pessoas que trabalham em diferentes áreas, como jornalistas, apresentadores de programas, design de moda, chefe de cozinha, professor, escritores, dentre outras áreas, participarão dos encontro. Dessa forma, segundo os organizadores do Sesc Goiás, a intenção é diversificar e enriquecer os diálogos literários. Também permitir aos participantes conhecer diferentes interpretações e visões de mundo.

O projeto Pretexto – Diálogos Literários, será executada pelos bibliotecários do Sesc Centro de Goiânia, Ana Maria Nogueira Pinto e Marcelo Augusto Cardoso de Oliveira. Assim, para participar, basta que o leitor se inscreva gratuitamente pelo link. As vagas são limitadas.

Serviço: Projeto Pretexto – Diálogos Literários (Sesc Goiás)

Início: Quarta-feira (24/2) (Encontros acontecerão a cada 15 dias)

Horário: das 15h às 16h

Local: On-line, via Google Meet

Público: Livre

Inscrição: Pelo link https://bit.ly/3a719RL

Vagas limitadas