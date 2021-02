Decreto em Goiânia altera funcionamento do Parque Mutirama

O Parque Mutirama terá alteração no seu funcionamento a partir do dia 4 de março. A mudança acontece devido ao novo decreto em Goiânia, estabelecido pela prefeitura no dia 22 de fevereiro, devido ao avanço do contágio da Covid-19 na cidade. Assim, o parque passará a funcionar de quinta-feira a domingo, das 10h às 16h. Além disso, terá controle de acesso de no máximo mil pessoas por dia. Como as novas regras do decreto valem a partir da quinta-feira (25/2), o parque ainda funciona nesta quarta-feira (24/2), das 10h às 16h

O novo decreto em Goiânia, segundo a prefeitura, reforçou as normas para os usuários e a manutenção do Parque Mutirama. Dessa maneira, o acesso continua permitido apenas com o uso de máscara cobrindo boca e nariz. Ademais, os brinquedos e equipamentos passam por higienização periódica, conforme os protocolos sanitários já estabelecidos pela autoridades.

Segundo o presidente da Agetul, Valdery Júnior, todas as medidas recomendadas para o acesso de pessoas e o funcionamento do parque já são cumpridas desde o dia 22 de dezembro passado, quando o Mutirama foi reaberto.

O Parque Mutirama

O Parque Mutirama foi fundado em 1969, após ser idealizado por Iris Rezende. Ele era prefeito de Goiânia durante a construção, mas teve seu mandato cassado neste mesmo ano pela Ditadura Militar. O centro de diversões foi inspirado nos parques da Disney, e seu nome é uma mistura dos nomes Mutirão (que eram muito realizados naquela época) e autorama.

Em 2017, um acidente que deixou 13 pessoas feridas fechou o local. O Parque Mutirama, depois de diversas obras, foi reaberto em junho de 2009, quando passou a ter entrada gratuita para todas as idades.

O parque conta com 18 atrações, inclusive as tradicionais roda-gigante, montanha-russa, trenzinho e autorama. O local também possui uma grande área verde, que pode ser usada para pique-niques, por exemplo.

O local ficou fechado durante a pandemia do coronavírus. Em dezembro de 2020, a prefeitura de Goiânia publicou decreto em que permitia a reabertura do parque. O centro de diversões, desde então, tem restrições de funcionamento.