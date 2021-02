Goiânia já aplicou mais de 76,4 mil doses das vacinas contra Covid-19

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), segue com a aplicação de vacinas contra a Covid-19 na capital. Até o momento, 76.460 doses de imunizantes foram administradas em profissionais da saúde e idosos de quatro grupos específicos, incluindo a segunda dose da Coronavac. A capital recebeu 99.375 doses de vacina desde janeiro deste ano.

Profissionais de saúde e idosos institucionalizados começaram a receber a segunda dose da Coronavac no último dia (15/02). A imunização é feita com as 30.160 doses do imunizante recebidas no dia 8 de fevereiro. O balanço da vacinação em Goiânia indica 10.288 aplicações e o cronograma segue em andamento para os dois grupos.

Também continua a aplicação da primeira dose em idosos acamados com idade a partir de 60 anos. O atendimento ao grupo foi feito por agendamento através da Central Humanizada de Orientações sobre o Coronavírus, Programa de Saúde da Família e homecare. Já são 2.739 doses aplicadas, o que corresponde a quase 91,30% do esperado.

Vacinação contra Covid-19 no estado

Levantamento oficial realizado pela SES-GO informou que referente à primeira dose, foram aplicadas 187.456 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 27.110pessoas.

Conforme informado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).

Em relação ao recebimento e distribuição de vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 356.180 doses, sendo 290.680 da CoronaVac e 65.500 da AstraZeneca. Destas, foram distribuídas 300.698 doses, sendo 235.198 da CoronaVac e 65.500 da AstraZeneca.

Mesmo com a vacinação o número de casos no estado continua subindo, sendo que o total atualmente é de 384.773 casos de doença pelo coronavírus desde do primeiro registro em 2019 no território goiano. Destes, há o registro de 369.515 pessoas recuperadas e 8.360 óbitos confirmados. No Estado, há 328.149 casos suspeitos em investigação. Já os casos descartados 227.702.​