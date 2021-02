Idoso morre após caminhão com gado capotar na GO-070, em Goiânia

Um idoso, de 67 anos, morreu em um grave acidente na tarde desta terça-feira (23/2) envolvendo um caminhão carregado com gado na GO-070, na pista sentido Goiânia/ Goianira.

A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict) foi acionada para atender a ocorrência. Segundo informações e vestígios no local, a vítima dirigia um caminhão carregado com gado que seria levado para um frigorífico na saída para Goianira.

Quando o veículo estava na altura do km 07, envolveu-se em um acidente com o veículo HRV, que seguia na mesma pista e sentido de direção. O caminhão capotou e o motorista do caminhão ficou preso às ferragens; ele chegou a ser atendido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro foi transportado para o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu); ele apresentava ferimentos leves.

Conforme relatos de testemunhas, no momento do acidente alguns animais morreram, outros ficaram soltos na pista e no acostamento. A Polícia Militar foi acionada para controlar o trânsito no local. Veja:

Além do idoso que morreu após caminhão com gado capotar na GO-070, outro morreu no Setor Moinho dos Ventos, em Goiânia

A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada, no início da noite de segunda-feira (22/2), para atender uma ocorrência onde um motociclista morreu ao bater contra um caminhão, no Setor Moinho dos Ventos, em Goiânia.

Segundo informações e vestígios no local, o caminhão trafegava pela Avenida Moinho dos Ventos, sentido Leste/Oeste. A vítima fatal, identificada como Paulo dos Santos Rosa, de 66 anos, conduzia uma motocicleta, cor vermelha, pela mesma avenida, mas em sentido contrário ao caminhão.

Em determinado momento, Paulo virou à esquerda, em um retorno no canteiro central da avenida, onde há sinalização horizontal de contenção. Ao invés de parar, a vítima somente reduziu a velocidade e entrou na via, momento que aconteceu a batida entre os veículos.

O motorista do caminhão fez o teste de bafômetro, cujo resultado foi negativo. Ele permaneceu no local até o término dos trabalhos.