Novo decreto de Goiânia aponta medidas sanitárias para o transporte público

Foi publicado na noite desta segunda-feira (22/2) um novo decreto da Prefeitura de Goiânia que define regras mais rígidas para funcionamento de estabelecimentos comerciais e templos religiosos. Além disso, o documento ainda aponta medidas sanitárias para o transporte público.

O prefeito Rogério Cruz disse que as medidas são necessárias para o momento e pediu a colaboração da população. “Estamos trabalhando para que o número de casos diminua e esperamos o engajamento de todas as esferas da capital”, pontuou o prefeito.

De acordo com o decreto, continua obrigatório o uso de máscaras de proteção facial nos terminais e dentro dos ônibus, conforme a legislação relativa ao enfrentamento e prevenção da pandemia da Covid-19. Além disso, as concessionárias do transporte público devem observar o distanciamento entre os passageiros.

Confira as medidas sanitárias para o transporte público dispostas no novo decreto de Goiânia

Conforme o novo decreto, as concessionárias do sistema de transporte público coletivo urbano devem adotar as seguintes medidas de higienização e ventilação nos veículos: