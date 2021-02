Vídeo: Motociclista morre ao bater contra caminhão, em Goiânia

A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada, no início da noite desta segunda-feira (22/2), para atender uma ocorrência onde um motociclista morreu ao bater contra um caminhão, no Setor Moinho dos Ventos, em Goiânia.

Segundo informações e vestígios no local, o caminhão trafegava pela Avenida Moinho dos Ventos, sentido Leste/Oeste. A vítima fatal, identificada como Paulo dos Santos Rosa, de 66 anos, conduzia uma motocicleta, cor vermelha, pela mesma avenida, mas em sentido contrário ao caminhão.

Em determinado momento, Paulo virou à esquerda, em um retorno no canteiro central da avenida, onde há sinalização horizontal de contenção. Ao invés de parar, a vítima somente reduziu a velocidade e entrou na via, momento que aconteceu a batida entre os veículos.

Com o impacto, a vítima caiu cerca de 5 metros à frente, próximo ao meio fio do lado direito da avenida, a motocicleta ficou caída perto da calçada na esquina. O caminhão só conseguiu parar cerca de 10 metros à frente do ponto de impacto. Segundo a Dict, há marcas de frenagem do caminhão no asfalto.

O Corpo de Bombeiros de Goiás foi acionado para prestar socorro, mas constatou a morte da vítima ainda no local. De acordo com a Dict, o tacógrafo do caminhão foi recolhido pela perícia criminal e a velocidade que ele trafegava será analisada para delimitar a dinâmica do acidente.

O motorista do caminhão fez o teste de bafômetro, cujo resultado foi negativo. Ele permaneceu no local até o término dos trabalhos.

Vídeo mostra momento que motociclista morre ao bater contra caminhão, em Goiânia

Câmera de monitoramento de uma residência próxima ao local do acidente filmou o momento exato da batida. No local, o mato está alto no canteiro central, assim como em toda a avenida, dificultando a visibilidade dos condutores. Veja abaixo o vídeo do acidente: