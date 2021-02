Aparecida de Goiânia já realizou mais de 200 mil testes para covid-19

Em Aparecida de Goiânia, a testagem em massa com o exame RT-PCR, considerado mundialmente por especialistas como o melhor do mercado, foi iniciada em abril de 2020 com o propósito de obter diagnósticos precoces para evitar o agravamento de casos da covid-19 e deter a circulação viral. Agora, com a estratégia consolidada na cidade, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza cerca de 7 mil testes por semana e contabiliza mais de 200 mil já realizados (200.465 até as 17h desta segunda-feira, 22).

O prefeito Gustavo Mendanha ressalta que as ações tomadas pela Saúde de Aparecida no combate ao novo Coronavírus têm surtido resultados e é reconhecida por entidades internacionais. “Em outubro de 2020, especialistas da Opas visitaram Aparecida e apontaram nossa testagem como ponto-chave da rede de proteção, vigilância e tratamento que implantamos contra a pandemia”, declara o prefeito Gustavo Mendanha, que acrescenta: “Também monitoramos casos confirmados, realizamos exames laboratoriais, emprestamos oxímetros, implantamos fluxos, desenvolvemos um aplicativo de agendamento e criamos novos leitos de UTI e de enfermaria específicos”.

O secretário de Saúde Alessandro Magalhães destaca que o número de testes realizados corresponde a cerca de 30% da população de Aparecida (590.146 habitantes, segundo o IBGE)e reforça que “a alta testagem contribui para salvar muitas vidas. O diagnóstico precoce ajuda a evitar o colapso dos leitos de UTI na cidade e o agravamento dos quadros clínicos, porque, uma vez diagnosticada a Covid-19, a SMS passa a monitorar e a orientar o paciente com a equipe de Telemedicina”, disse o gestor, que complementa “estamos em permanente aprimoramento, analisamos as experiências bem-sucedidas aplicadas no Brasil e no mundo e as descobertas científicas mais recentes. Trabalhamos para oferecer os melhores tratamentos para a população, é uma determinação expressa do prefeito”, enfatiza Alessandro Magalhães.

Como agendar e testar

As coletas para os exames são realizadas em 9 pontos da cidade: 2 drive-thrus (Ao lado da Cidade Administrativa e em frente ao Hospital Garavelo), em 4 UBS’s (Tiradentes, Expansul, Independência Mansões e Garavelo Park) e nas 3 UPA’s (Brasicon, Buriti Sereno e Flamboyant) de segunda à sexta-feira das 8h às 16h. O agendamento para a testagem pode ser feito pelo telefone 0800 646 1590 ou pelo aplicativo “Saúde Aparecida”, ativo desde o último dia 6 de outubro.

Aplicativo Saúde Aparecida

De acordo com a coordenadora da Atenção Especializada da SMS, Loanny Moreira Barbosa, para utilizar o serviço, disponível para o sistema Android, basta acessar a Play Store, pesquisar o nome “Saúde Aparecida”, baixar o aplicativo e fazer o cadastro pessoal com o número do CPF e Cartão SUS. Telefones com outras tecnologias e computadores também podem acessar o aplicativo pelo site da Prefeitura.

“Essa ferramenta fortalece nossa estratégia de testagem com encaminhamentos mais ágeis e personalizados. Na página inicial, ao clicar a opção “Agendamento teste de Covid-19”, o usuário preenche um pequeno questionário sobre os sintomas que tem apresentado e o sistema agenda para algum dos locais de testagem ou pode recomendar que a pessoa procure uma UBS ou UPA conforme a situação clínica do paciente”, informa o superintendente de Atenção à Saúde da SMS, Gustavo Assunção.