Dois são presos por roubo em maternidade e loja de cosméticos, em Goiânia

Dois homens foram presos, na cidade de Anápolis, investigados por roubo em maternidade e loja de cosméticos, localizadas em Goiânia. Os mandados de prisão foram cumpridos pela Polícia Civil, por meio do Grupo de Repressão a Roubos da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (GARRA/DEIC).

Os homens, Valtecy Sebastião de Oliveira, 50 anos, e Enelison de Souza, 34 anos, são suspeitos da prática de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

O roubo na maternidade e em loja de cosméticos, em Goiânia

Conforme investigações, o primeiro roubo aconteceu no dia 15 de outubro de 2020, no Setor Aeroporto. Os suspeitos invadiram o Departamento Pessoal de uma maternidade e, armados, renderam as funcionárias mediante grave ameaça, obrigando algumas a ficarem de joelhos e outras deitadas, enquanto recolhiam os pertences. Os investigados roubaram objetos diversos, como aparelhos celulares, cartões bancários e dinheiro em espécie. Veja o vídeo:

Foi apurado ainda que um outro roubo teria acontecido em uma loja de cosméticos, no dia 12 de janeiro deste ano. Por isso, através das características físicas e modus operandi, foi verificado que se tratavam dos mesmos suspeitos investigados no roubo da maternidade.

Após abordar as funcionárias da loja, os suspeitos subtraíram aproximadamente 270 frascos de perfumes importados, uma CPU, um aparelho de som, um notebook, dinheiro em espécie, além do DVR das câmeras de segurança, gerando grande prejuízo à vítima.

As funcionárias ficaram em estado de choque ao perceberem que pelo menos um dos investigados estava armado. Imagens da câmera de segurança do estabelecimento filmaram o momento que os suspeitos entram e saem da loja de cosméticos.

Os suspeitos foram recolhidos no Presídio de Anápolis à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil declara que “a divulgação da imagem e identificação dos presos foi procedida nos termos da Lei nº 13.869/2019, Portaria nº 02/2020 – PC e Despacho do Delegado de Polícia responsável pela investigação, especialmente porque os autuados são suspeitos de praticarem diversos furtos e roubos a residências, a divulgação de suas imagens podem auxiliar no surgimento de novas vítimas que fizerem os seus reconhecimentos.”.