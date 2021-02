Paciente internado no Hugo há 4 meses toma banho de sol e ganha café da manhã

O paciente Juvenilson da Costa Pereira, de 22 anos, que está internado no Hospital de Urgências de Goiânia Dr. Valdemiro da Cruz (Hugo) há quatro meses, ganhou um café da manhã especial e banho de sol nesta quarta-feira (24/2). A ação foi realizada pela equipe multiprofissional da unidade que é responsável por fazer um tratamento humanizado aos seus pacientes.

Ele pôde sentir, pela segunda vez no período de internação, por alguns minutos o calor do sol e saborear um café da manhã especial com refrigerante e um sanduíche, diferente do que a unidade disponibiliza para os pacientes e acompanhantes.

De acordo com o diretor técnico do Hugo, Eros de Sousa, a unidade promove empatia e um cuidado centrado no paciente. “O hospital reforça a humanização no atendimento com ações onde o profissional de saúde se coloca no lugar do paciente para entender o que é importante para a pessoa e o que ele precisa. A experiência permite um atendimento humanizado que reforça os laços de confiança e ajuda no enfrentamento do quadro clínico, atingindo resultados significativos”, explica o médico.

História de superação

O paciente deu entrada no Hugo no dia 19 de outubro de 2020, vítima de um acidente moto. Ele passou por duas cirurgias e durante esse período no hospital ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e enfermaria. Com o acidente, teve lesões na coluna e no fêmur.

Para tornar o banho de sol ainda mais radiante, Juvenilson contou com a presença da mãe, Veronice Pereira. “Nunca pensei que em um hospital público meu filho teria um tratamento assim. Muito obrigada ao Hugo por nos proporcionar este momento”, agradeceu.

O paciente também aprovou a ação. “Meu tratamento no Hugo está sendo muito bom. Falei da minha vontade de tomar refrigerante, comer uma comida diferente e tomar banho de sol e a equipe prontamente atendeu o meu pedido. Não tenho o que reclamar do hospital”, afirma.