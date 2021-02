PRF apreende droga avaliada em mais de R$ 6 milhões, em Jataí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no fim da tarde desta terça-feira (23/2), uma carga de droga avaliada em mais de R$ 6 milhões em Jataí, no sudoeste goiano.

De acordo com a PRF, este é o maior valor em apreensões realizado este ano pela corporação. A abordagem foi feita na BR-364, momento que foram encontrados 52 quilos de pasta base de cocaína escondidos em um fundo falso no assoalho do carro.

O veículo, um VW/Voyage, era conduzido por um homem de 42 anos, que viajava sozinho. As características da viagem e o comportamento do condutor levantaram suspeitas por parte dos policiais, que fizeram buscas por todo o veículo.

Ao ser questionado, o homem disse que trabalha com manutenção de máquinas em Várzea Grande, no Mato Grosso, onde pegou a droga para transportar até Jataí. Como pagamento, ele receberia uma cirurgia de vesícula.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil em Jataí, onde o homem responderá por tráfico, podendo pegar de 5 a 15 anos de prisão.

Além da apreensão de droga avaliada em mais de R$ 6 milhões em Jataí, pés de maconha são encontrados em Luziânia

A Polícia Civil, por meio do Grupo Especial de Repressão à Narcóticos (Genarc) de Luziânia, apreendeu na última segunda-feira (22/2) vários pés de maconha no quintal de uma residência, alguns com mais de 2 metros de altura. A residência fica no Bairro Parque Sol Nascente, em Luziânia.

Depois de uma denúncia anônima, os investigadores localizaram o local onde os pés de maconha estavam sendo cultivados. O responsável pela pequena plantação era um estudante universitário, de 31 anos, que afirmou que a droga seria para seu uso. As plantas foram apreendidas e o homem foi conduzido ao Genarc. Ele foi autuado em flagrante em um Termo Circunstanciado de Ocorrência pelo cultivo da droga.