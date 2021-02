Assembleia aprova R$ 60 milhões para compra de vacinas contra Covid-19

Foi aprovado na tarde desta quinta-feira (25/2) o projeto autorizativo que prevê o investimento de R$ 60 milhões para compra de vacinas contra Covid-19. Os parlamentares presentes na Sessão Ordinária Híbrida, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), aprovaram em segunda discussão e votação a matéria que abre crédito extraordinário em favor do Fundo Estadual de Saúde (FES).

O montante será usado para adquirir vacinas contra a covid-19 ao Estado. A votação em caráter de urgência foi possível após o presidente da Alego, deputado Lissauer Vieira, pedir quebra do interstício do prazo para votação do projeto da Governadoria. O placar final da votação foi unânime, com 32 votos a favor.

A solicitação foi enviada à Casa pelo governador do Estado, Ronaldo Caiado, na última quarta-feira (24/2). “Nenhum governador pode tomar uma iniciativa como esta se não houver autorização da Assembleia Legislativa. Não cabe apenas ao governador”, disse o governador em coletiva, na ocasião.

Compra de vacinas contra Covid-19

Na próxima terça-feira (2/3), Caiado terá uma reunião com o embaixador da Rússia no Brasil, Sergey Pogóssovitch. “Vamos sentar e discutir a capacidade de entrega do governo russo e a de produção da empresa União Química”, detalhou.

Além do contato direto com representantes estrangeiros, o governador tem negociado com donos de laboratórios para adquirir mais imunobiológicos. As tratativas tornaram-se possíveis após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que permite a Estados e municípios a aquisição de imunizantes, caso a União não cumpra o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19.

“Eu sempre defendi o Plano Nacional de Imunização. O que buscamos é solidariedade federativa”, ressaltou. De acordo com Caiado, o objetivo dos governadores é buscar novas alternativas para reforçar o trabalho que vem sendo feito pelo governo federal. “Nossa responsabilidade é buscar caminhos para que o Brasil receba o maior volume de doses e que nós possamos, cada vez mais, vacinar as pessoas”, disse Caiado.