Bolshoi Pub, em Goiânia, anuncia que irá fechar por tempo indeterminado

O Bolshoi Pub, aberto há quase 17 anos, divulgou no início desta semana que irá fechar as portas por tempo indeterminado. Uma das mais baladas mais antigas de Goiânia, o local decidiu interromper as atividades após o anúncio do novo decreto em Goiânia para conter o contágio por Covid-19 e o avanço da pandemia, publicado na última segunda-feira (22/2), que proíbe música em bares, além de delimitar o horário nos locais até às 22h.

“É com grande pesar que nós, do Bolshoi Pub, comunicamos que estaremos afastados das nossas atividades a partir dessa semana por período indeterminado. A nossa história nos orgulha muito. Foram quase 17 anos de muito suor e trabalho. Fizemos muito pela noite e pela cultura de Goiás. Mas isso não é o principal de nossa trajetória. O mais importante são os amigos que fizemos e que vão morar eternamente nos nossos corações. Agradecemos a todos que fizeram parte da nossa história”, diz a nota, publicada nas redes sociais da casa.

Bolshoi Pub teve quase 3 mil shows

Ainda segundo a nota, no tempo em que esteve aberto, o Bolshoi Pub teve quase 3 mil shows. Assim, trouxe grandes nomes da música nacional e internacional para Goiânia, como CJ Ramone, Ed Motta, Arnaldo Antunes e Marky Ramone. “O Bolshoi será para sempre lembrado por quem ali esteve. E é motivo de orgulho ser uma das casas mais respeitadas do Brasil. Contra nossa vontade, estamos saindo de cena. Mas de cabeça erguida, com o sentimento de dever cumprido”.

O Bolshoi Pub abriria as portas na quarta-feira (24/2), último dia antes do decreto em Goiânia passar a valer, para um evento especial que teria 50% de desconto em todo o cardápio. Porém, em vídeo divulgado nas redes sociais pelo proprietário do local, Rodrigo Carrilho, foi informado que, “devido a alta procura”, o local não realizaria mais este evento.

Além disso, no mesmo vídeo, Rodrigo afirmou que foi procurado pelo secretário da Retomada de Goiás, César Augusto Moura. Na postagem, ele afirma que foram apresentas “possíveis alternativas para evitar o fechamento da casa”.