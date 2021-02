Carlos Alberto de Nóbrega e esposa estão internados com covid-19

O humorista Carlos Alberto de Nóbrega, 84, foi internado no sábado, 20, após testar positivo para covid-19. Sua mulher, a médica Renata Domingues de Nóbrega, 42, já estava no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde quinta-feira passada, dia 18. O casal já havia tomado a primeira dose da vacina Coronavac e passa bem.

Na terça-feira, 22, o apresentador do programa A Praça é Nossa, do SBT, postou em seu Instagram contando que está em tratamento e se sente bem. Em setembro, o humorista já havia recomeçado a filmar novos quadros para o programa em sua casa e disse que espera estar curado e de volta às gravações em março. “Deus vai me permitir estar gravando a Praça dia 24/3. Com novidades e novos personagens”, afirmou. O apresentador concluiu agradecendo o carinho dos fãs. “Muito obrigado pelas mensagens (centenas) que tem chegado”.

Sem previsão de alta

Nesta quarta-feira, 24, Carlos Alberto de Nóbrega conversou com a revista Quem e disse que está bem, mas ficará no hospital por tempo indefinido. “Ainda não temos previsão de alta. Mas estamos muito bem, graças a Deus”, contou. “Estou tomando um batalhão de remédio. Tive febre e dor de garganta, mas estou com uma tranquilidade impressionante. Tenho certeza de que vai ser uma coisa bem simples. Estou muito mais tranquilo do que se estivesse em casa”, esclareceu Carlos Alberto. “Acho que a Renata sai antes de mim. Mas ainda não sei quando vou ter alta”.