Covid-19: Goiânia inicia vacinação de idosos a partir de 80 anos nesta sexta

A Prefeitura de Goiânia inicia a vacinação nesta sexta-feira (26/2) de todos os idosos da capital com idade a partir de 80 anos. Ao todo, cerca de 9 mil pessoas devem receber as doses, a partir do lote da vacina AstraZeneca recebido da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) nesta quinta-feira (25/2). A logística compreende a aplicação em sete pontos de vacinação, seguindo ordem alfabética, para evitar aglomerações. O atendimento será das 8h às 17h.

O cronograma prevê a vacinação em dois dias, finalizando esta etapa no sábado (27/2). A imunização se dá sem a obrigatoriedade de agendamento em cinco escolas municipais de Goiânia, além de dois pontos de drive thru. A organização será da seguinte forma:

26/02: iniciais de A a J

27/02: iniciais de K a Z

Confira a lista com o endereço dos locais de vacinação para os idosos com idade igual ou superior a 80 anos

Região Leste: Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais

Região Sudoeste: Escola Municipal Francisco Matias

Região Oeste: Escola Municipal Lions Club Bandeirante

Região Noroeste: Escola Municipal Coronel José Viana

Região Sul: Escola Municipal Moacir Monclair Brandão

Postos com atendimento na modalidade drive-thru para idosos com idade igual ou superior a 80 anos

Shopping Passeio das Águas

Pontifícia Universidade Católica de Goiás – Área 1(atendimento para pedestres e drive -thru)

Importante destacar que, para o atendimento, o idoso deve portar cópias do CPF e comprovante de endereço.

Nova remessa

A SMS recebeu, nesta quinta, o total de 25.500 doses. Destas, 16 mil são da vacina Coronavac, do Instituto Butantã, garantindo a segunda dose para os idosos a partir de 84 anos e também acamados com idade a partir de 60. As demais são do imunizante AstraZeneca, para a primeira dose nos idosos do grupo que começa amanhã.

Balanço da vacinação

Goiânia já aplicou, até o momento, 83.369 doses de vacina, entre profissionais de saúde e idosos de três grupos. Em andamento, segue a aplicação da primeira dose da Coronavac em idosos acamados com idade a partir de 60 anos. Ainda, prossegue o atendimento com a segunda dose em profissionais da saúde e idosos institucionalizados. Abaixo, o balanço detalhado da vacinação em Goiânia: