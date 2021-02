Covid-19: Prefeitura de Goiânia reforça fiscalização nos próximos dias

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Central de Fiscalização da Covid-19, vai ampliar ações de fiscalização nos próximos dias na capital. As ações já começaram nesta quinta-feira (25/2) e seguem até o próximo domingo (28/2).

A região da 44 é um dos locais que a recebe a visita dos agentes, nesta tarde. Durante a noite, a partir das 20 horas, é a vez de bares e restaurantes localizados em diferentes regiões da cidade serem fiscalizados. O objetivo da operação é garantir o cumprimento dos protocolos estabelecidos no novo decreto publicado na última segunda-feira (22/2).

O diretor de Vigilância Sanitária e coordenador das operações, Jadison Tavares, detalha que as ações de fiscalização inclui a averiguação de denúncias registradas no aplicativo Prefeitura 24horas. “Os casos graves como festas clandestinas, boates ou locais com bastante aglomeração terão seus processos encaminhados para a delegacia de polícia e Ministério Público”, afirma.

Além disso, casos críticos ou reincidentes serão encaminhados diretamente à Polícia Civil e Ministério Público. “Para apuração da infração ao artigo 268 do código penal, que prevê como pena de 1 mês a 1 ano de detenção, além de multa”, explica o diretor. O Decreto 1.313 combinado com a Lei 8.741 calcula uma multa de R$ 4.705,00 para cada estabelecimento infrator.

A Prefeitura de Goiânia inicia a vacinação nesta sexta-feira (26/2) de todos os idosos da capital com idade a partir de 80 anos. A logística compreende a aplicação em sete pontos de vacinação, seguindo ordem alfabética, para evitar aglomerações. O atendimento será das 8h às 17h.

O cronograma prevê a vacinação em dois dias, finalizando esta etapa no sábado (27/2). A imunização se dá sem a obrigatoriedade de agendamento em cinco escolas municipais de Goiânia, além de dois pontos de drive thru. A organização será da seguinte forma: