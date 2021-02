Forte chuva provoca estragos em Goiânia; Veja vídeos

Na tarde desta quinta-feira (25/2), uma forte chuva provocou estragos em diversos pontos de Goiânia. Vários setores da capital registraram algum tipo de ocorrência, como queda de árvores e alagamentos. Em alguns lugares também foi registrada chuva de granizo.

Até o momento, a companhia de Urbanização de Goiânia (COMURG) registrou quedas de diversas árvores nos setores Pedro Ludovico, Marista, Bela Vista, São José, Jardim da Luz e Bueno. No Pedro Ludovico, uma árvore caiu em cima de um carro, com passageiros, ainda não há informação de feridos. Em outro ponto, no mesmo setor, outra árvore caiu e bloqueou a passagem de veículos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer a retirada das árvores.

Já na Vila Redenção, por causa da ventania, uma árvore caiu em cima de uma residência. Duas mulheres ficaram presas na casa, mas não apresentam ferimentos. Os bombeiros esperam a Enel para desligar a energia para fazer o corte da árvore. No Setor São João, a água chegou a invadir uma residência.

De acordo com a Defesa Civil, a água transbordou e passou por cima de uma ponte, no Jardim Novo Mundo. O mesmo caso aconteceu na ponte da Vila Redenção. O forte temporal também fez com que a água também transbordasse na Marginal Botafogo. No Setor Sul, na Avenida 87, um motociclista quase foi levado pela enxurrada.

Inmet emite alerta de forte chuva em Goiás

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) de Goiás emitiu um alerta de fortes chuvas em várias regiões nesta semana. O órgão alerta que as chuvas e ventanias podem ocasionar na quedas de árvores, alagamentos, descargas elétricas e quedas de energia.

Em Goiânia, as precipitações poderão ser fortes, mas isoladas, assim como aconteceu na tarde desta quinta-feira (25/2). Por isso, é importante redobrar a atenção no trânsito para evitar acidentes.

Veja abaixo algumas imagens: