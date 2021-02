Goiânia começa vacinação para idosos acima de 80 anos

A prefeitura de Goiânia começa, nesta sexta-feira (26/2), a vacinação contra a Covid-19 para idosos a partir de 80 anos. Assim, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a expectativa é que 9 mil pessoas sejam vacinadas em dois dias. O atendimento acontecerá das 8h às 17h, em sete pontos de vacinação pela cidade, e seguirá a ordem alfabética.

Na sexta, serão vacinados os idosos com iniciais de A a J. No sábado (27/2), é a vez de serem vacinados os idosos com as iniciais de K a Z. Assim, não será necessário agendamento. Porém, quem for vacinado deve levar cópias do CPF e do comprovante de endereço para que o atendimento seja agilizado.

Nesta quinta, a SMS recebeu 25,5 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Destas, 16 mil são da vacina Coronavac, do Instituto Butantã. Ou seja, fica garantida a segunda dose para os idosos a partir de 84 anos. Ademais, também será aplicada em acamados com idade a partir de 60.

Além disso, as demais doses (9 mil) da vacinação contra a Covid-19 em Goiânia são do imunizante da AstraZeneca, da Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz). Estas serão utilizadas para a primeira vacinação nos idosos do grupo a partir de 80 anos, que se inicia nesta sexta-feira.

A prefeitura de Goiânia, assim como o governo de Goiás, pretende comprar vacinas contra a Covid-19, após liberação do Supremo Tribunal Federal (STF) para que estados e municípios comprem vacinas. As primeiras reuniões com laboratórios devem acontecer nos próximos dias.

Postos de atendimento Drive Thru

– Shopping Passeio das Águas Endereço: Av. Perimetral Norte, 8303 – Fazenda Caveiras | Acesso exclusivo pela entrada da Av. Perimetral

– Pontifícia Universidade Católica de Goiás – Área 1 (atendimento para pedestres e Drive-Thru): Rua 235, 722 – Setor Leste Universitário

Postos de vacinação contra a Covid-19 em Goiânia somente para pedestres

– Leste: Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais | Endereço: Av. Uruguaiana – Jardim Novo Mundo

– Sudoeste: Escola Municipal Francisco Matias | Endereço: Rua Carlos Gomes – Parque Anhanguera

– Oeste: Escola Municipal Lions Club Bandeirante | Endereço: Praça da Bandeira, 200, Quadra 30, Bairro Goiá

– Noroeste: Escola Municipal Coronel José Viana | Endereço: Rua CM7 – St. Cândida de Morais

– Sul: Escola Municipal Moacir Monclair Brandão | Endereço: Rua C-115 – Jardim América