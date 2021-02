Indiciada por estelionato, “Barbie do crime” é presa em Goiânia

A modelo Bruna Cristine Menezes de Castro, de 31 anos, conhecida como “Barbie do crime”, foi presa na manhã desta quinta-feira (25/2). O mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Capturas (Decap).

Ela foi indiciada e condenada a 1 ano e 9 meses de reclusão pelo crime de estelionato. O mandado foi expedido pela Vara de Execuções de Penas de Goiânia em razão do descumprimento da pena imposta em sua condenação criminal. Ela deveria prestar serviços à comunidade e comparecer em audiências, mas não cumpriu as determinações.

A condenada vai passar por exame de corpo de delito e, após os trâmites formais, será encaminhada para a Casa do Albergado.

O Dia Online não conseguiu localizar a defesa de Bruna até a última atualização desta reportagem. O espaço continua aberto para futuras manifestações.

Relembre o caso da “Barbie do crime”, indiciada por estelionato

No dia 11 de agosto de 2015, Bruna foi presa, em Goiânia, suspeita de estelionato. A “Barbie do crime” vendia produtos importados nas redes sociais e aplicava os golpes em clientes de Goiás e outros estados. Na época, mais de 100 pessoas procuraram a polícia alegando terem sido vítimas da jovem.

Alguns clientes relataram à polícia que, após fazer o pagamento, eles não recebiam as encomendas, pois Bruna sempre alegava problemas de saúde ou familiares. Ela chegou a mentir que estava com câncer para receber dinheiro do ex-namorado que mora no Rio de Janeiro. Ele teria depositado a quantia de R$ 15 mil para o falso tratamento.

Em setembro de 2015, Bruna foi condenada a prestar serviços comunitários e pagar uma multa no valor de 10 salários mínimos por vender dois celulares e não entregar os produtos aos clientes. Além disso, ela também responde por denúncias de estelionato no Rio de Janeiro e em Brasília.

De acordo com o juiz Wilson da Silva Dias, da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas, da comarca de Goiânia, a decisão da prisão foi dada pois ela não cumpre as medidas determinadas desde 2017.