Onde fazer aulas de yoga em Goiânia e cuidar do seu bem-estar on-line

Para quem está buscando uma forma de levar a vida com mais harmonia, adicionar práticas e preceitos de yoga à rotina pode ser uma ótima alternativa. Em Goiânia, o Mandala do Ser, um centro de “bem viver” que preza pela construção de um cotidiano mais saudável e consciente, é um dos lugares onde você poderá fazer aulas de yoga. Tendo em vista o contexto de pandemia, as práticas de yoga passaram a ocorrer on-line, mas com orientação personalizada e levando em conta a adaptação ao corpo de cada aluno.

O direcionamento profissional é fundamental para que o yoga seja incluído no cotidiano. Além disso, torna a prática de yoga segura, evitando lesões e fornece as ferramentas necessárias para que cada um percorra sua trajetória de autoconhecimento.

A professora de yoga do Mandala do Ser, Karol Santos, conta que conheceu a prática em uma aula aberta e gratuita no Parque Areião em 2014 e, desde então, nunca parou. Ela fez o Curso de Formação em Yoga pela Universidade Internacional da Paz e ministra aulas há 5 anos. “O yoga se apresentou a mim como um caminho de lidar de forma mais saudável com muitos incômodos e sofrimentos, como a instabilidade emocional, ansiedade, medo excessivo e estresse”, relata Karol.

Atualmente, as aulas de yoga on-line acontecem ao vivo em salas virtuais. O acesso é restrito aos alunos, às segundas e quartas, às 6h45 e às 19h45. Todas as aulas ficam disponíveis para os alunos posteriormente. Dessa forma, é possível acessá-las a qualquer hora, caso tenha perdido o encontro virtual ao vivo ou queria realizar a prática sozinho em outros dias e horários. O mais importante é ainda contar com orientação profissional.

Ficou com vontade de praticar? Você pode agendar uma aula experimental acessando aqui!

A adaptação do yoga e serviços de aprimoramento humano ao on-line

Com o objetivo de ajudar as pessoas a encontrar caminhos para se sentirem bem consigo mesmas – e, consequentemente, estarem bem com o outro e com a natureza -, o Mandala do Ser já planejava adaptar serviços e produtos ao virtual. Tudo isso, antes mesmo da pandemia. O negócio é encabeçado por duas mulheres, mãe e filha, Katia Maria e Karol Santos. Elas já aplicavam um formato de gestão integrada. “Tudo o que a gente faz por aqui está conectado entre si, com a gente, com as outras pessoas e com o planeta”, explica Karol.

O cenário de isolamento social necessário para conter a pandemia da Covid-19 foi um catalizador para que as mudanças ocorressem mais rápido. Ou seja, a casa no centro de Goiânia, onde antes havia um café, empório e loja sustentável, espaço de terapias, aulas de yoga, feiras e eventos, encerrou as atividades presenciais. Assim, a decisão de ir para o digital reforça a premissa de uma empresa comprometida com a saúde de todos.

Atualmente, os serviços de bem-estar e auto-aprimoramento físico, mental e emocional operam pela internet. Dessa forma, o Mandala do Ser ampliou sua área de atuação para além de Goiânia, ofertando aulas de yoga on-line, cursos e práticas de desenvolvimento humano, consultorias e mentorias. A ideia, segundo Karol Santos, é auxiliar pessoas e organizações a chegarem mais longe.

Além disso, foi criado um e-commerce com produtos sustentáveis, orgânicos, da reforma agrária, lixo zero e moda upcyling com entregas para todo Brasil. “Viu? Tudo pra você ficar bem consigo, com as outras pessoas e com o planeta.”

Mandala do Ser – Centro de Bem

O que você vai encontrar: yoga on-line, loja da agricultura familiar, economia solidária, upcycling, cursos, mentorias e consultorias

Contato: (62) 98255-7935

Instagram: Clique aqui