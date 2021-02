Operação em Valparaíso de Goiás fecha clínica de reabilitação

Uma clínica de reabilitação em Valparaíso foi fechada na última quarta-feira (25/2), acusada de maus tratos aos internos. De acordo com as investigações da Polícia Civil de Valparaíso de Goiás, as vítimas eram dopadas e sofriam ameaças para não fugirem do local.

As principais vítimas afirmaram que sofreram violência psicológica e ameaças para que não saíssem do local. Os envolvidos foram conduzidos para a delegacia, para prestarem depoimento. Uma das vítimas relatou que era constantemente ameaçada e dopada para que não fugisse do local. Uma segunda vítima já teria sido liberada de outra internação em fevereiro de 2020, mas foi internada novamente por 5 meses, na nova clínica, sem sua autorização.

O responsável pelo estabelecimento irregular não apresentou nenhum documento que comprovasse ter preenchido os requisitos legais para poder internar os pacientes. O investigado já possui ocorrência em práticas similares, também referente ao fechamento de outra comunidade terapêutica na mesma cidade, tida como filial da matriz que foi o objeto da investigação.

Até o momento os policiais constataram a prática do delito de cárcere privado, na modalidade internação fraudulenta. O responsável pelo local foi preso. Mas, o acusado pode sofrer outras denúncias devido as irregularidades da clínica.

Irregularidades em clínicas de reabilitação

Abrir uma clínica de reabilitação é semelhante a abertura de um consultório particular, é necessário apresentar os documentos necessários e obter a licença para funcionamento, de acordo com as legislações vigentes no país.

Segundo a Interhelp Internação para atender, realizar o tratamento e reabilitação social de dependentes químicos, assim como nos demais segmentos da área da saúde, é necessário possuir uma equipe multidisciplinar composta por: Médicos, psiquiatras, nutricionistas, enfermeiros entre outros profissionais.

Além disso, o local não pode obrigar os internos a permanecerem no tratamento, já que no Brasil é proibido esse tipo de internação forçada, geralmente nesses casos a internação é feita pela família.