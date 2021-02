Preso em Goiânia um dos maiores ladrões e receptadores de cargas do país

Foi preso em Goiânia, na última terça-feira (23/2), um homem considerado um dos maiores ladrões e receptadores de cargas do país. A prisão foi efetuada em uma ação conjunta da Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (Decar), junto com a Polícia Civil de Minas Gerais e a Polícia Rodoviária Federal (PRF),

O suspeito, de 45 anos, agia nas cidades de Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Ele foi preso em sua casa, no setor Negrão de Lima, em Goiânia, em virtude de mandado de prisão preventiva. Desde o início das investigações, mais de 11 pessoas já foram presas suspeitas de participação no esquema.

A quadrilha agia geralmente em rodovias e abordava as vítimas fortemente armados. O suspeito era considerado como o cabeça da organização criminosa, era o responsável por receber e negociar as cargas com comerciantes da região.

Investigação que resultou na prisão de um dos maiores ladrões e receptadores de cargas do país

Conforme informações, as investigação duraram um ano e meio, feita em conjunto com a PC de Minas e a PRF. Diante disso, foi possível identificar e desarticular uma grande organização criminosa especializada em roubos e comercializações de cargas de plumas de algodão, defensivos agrícolas e bebidas. Desde o início das investigações até o momento, mais de 11 pessoas foram presas, contudo, o investigado ainda estava solto.

De acordo com a Polícia Civil, 0 homem conseguiu juntar patrimônio com os crimes praticados, mas todos os bens foram identificados e seus perdimentos pugnados judicialmente.

As investigações apontam que a organização criminosa agia em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. As ações delitivas trouxeram prejuízo em cerca de R$ 15 milhões às empresas vítimas.

Diante dos fatos, o preso responderá no inquérito policial pelos crimes de furto, receptação e organização criminosa.