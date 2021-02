Aparecida de Goiânia amplia vacinação para idosos acima de 75 anos

A prefeitura de Aparecida de Goiânia promoverá a ampliação do público-alvo da campanha de vacinação contra a Covid-19. Assim, a partir desta sexta-feira (16/2), os idosos acima de 75 anos de idade poderão ser imunizados em qualquer um dos cinco postos do município. A cidade recebeu nesta semana 4,5 mil novas doses de vacinas contra a Covid-19.

Os idosos podem procurar diretamente, sem agendamento, os drive-thrus da Cidade Administrativa (região Central) e do Centro de Especialidades (Jardim Boa Esperança), das 8h às 19h. Além disso, também podem agendar a vacinação nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) do Jardim Olímpico, Bairro Cardoso e Andrade Reis, pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. A ferramenta está disponível no site www.aparecida.go.gov.br e nas lojas de aplicativos com sistema Android.

Já os idosos acima de 60 anos acamados continuam recebendo a imunização em domicílio, após agendamento telefônico pelo número (62) 3545-5868. “À medida que chegarem novas remessas de doses ampliaremos a imunização para outros grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Além disso, se for possível, a Prefeitura irá comprar mais vacinas”, afirmou o prefeito Gustavo Mendanha.

Doses recebidas par vacinação em Aparecida de Goiânia

Na tarde de quinta-feira (25/2), Aparecida de Goiânia recebeu, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), 2 mil doses da vacina Coronavac e 2,5 mil da AstraZeneca. Todas elas destinadas exclusivamente para idosos acima de 75 anos. Além disso, o município também recebeu um lote com 3,8 mil vacinas para aplicação da segunda dose da Coronavac naqueles que foram imunizados em meados de fevereiro.

“Totalizamos 31,5 mil doses recebidas de vacinas contra a Covid-19 dos laboratórios Butantan e Fiocruz. Dessas, 20,5 mil são para a primeira aplicação. E 11 mil para a segunda aplicação, visto que a proteção garantida por esses laboratórios ocorre em duas etapas”, explica o secretário municipal de Saúde, Alessandro Magalhães.