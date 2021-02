Casa do Turismo de Goiás, no Centro de Goiânia, é inaugurada

A Casa do Turismo de Goiás, edificação no estilo Art Déco que foi totalmente restaurado pelo governo estadual, será inaugurada nesta quarta-feira (16/12). Localizada no Centro de Goiânia, fica em frente ao Centro de Cultura e Convenções da capital. O local teve sua obra de reforma e adequação iniciada em dezembro de 2017, com gasto total de R$ 2,1 milhões.

O prédio será sede da administração da Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo). Além disso, será um centro de referência do setor no Estado, dando suporte ao trade turístico goiano. Ademais, irá funcionar como apoio para quem procura mais informações sobre as cidades turísticas do estado de Goiás. Um batalhão da Polícia Militar também funcionará no local.

O espaço vai receber a Loja do Artesanato Goiano. Dessa forma, a Casa do Turismo de Goiás terá uma exposição de peças produzidas por artesãos de todo o território goiano. Segundo a pasta do Turismo, a proposta é facilitar, assim, a venda destes produtos.

Para o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, o fato de agregar utilidades a uma edificação histórica é um diferencial do local. Segundo ele, a Casa do Turismo tem o objetivo de resgatar o Centro da cidade, valorizando a sua Art Déco, presente nas fachadas e em tantas outras atrações.

“A reconstrução desse prédio é uma obra iniciada na gestão passada, que a gente está tirando do papel e colocando para funcionar, retornando para a sociedade, para os cidadãos e para o turista. Ele comporta várias atividades de inclusão e de oportunidades. Tem um Batalhão da PM, o artesanato, o Centro de Atendimento ao Turista, e espaço de apoio aos visitantes e municípios. Uma entrega importante da revitalização do Centro de Goiânia para devolver a região à comunidade”, afirmou.