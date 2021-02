Delegados e agente da Polícia Civil morrem vítimas da Covid-19, em Goiás

Em dois dias, a Polícia Civil lamentou pela morte de dois delegados e um agente vítimas da Covid-19. A primeira morte foi do delegado aposentado José Carlos Bezerra da Silva, de 70 anos. Ele faleceu na última quarta-feira (24/2).

Nesta sexta-feira (26/2), outras duas mortes foram anunciadas, sendo a do delegado aposentado Elias Bernardo Milagre e de Roberto Marcos Naves, de 50 anos, agente de polícia de classe especial.

O delegado Elias Bernardo já estava recuperado da doença, mas não resistiu às consequências. Já Roberto Marcos, estava internado desde o início de janeiro no Hospital Amparo, em Goiânia, e também não resistiu.

A corporação lamentou das perdas e manifestou condolências aos familiares e amigos. “Neste momento de dor e sofrimento, pedimos a Deus que conforte familiares e amigos.”

Goiás registra 8.500 mortes de vítimas da Covid-19

De acordo com dados do painel Covid-19, do Governo de Goiás, há 8.500 mortes por Covid-19 confirmadas no Estado, o que significa uma taxa de letalidade de 2,15%. Destas, 4.949 são de pessoas do sexo masculino e 3.551 do sexo feminino. Há 247 óbitos suspeitos que estão em investigação.

A maiorias das mortes registradas em decorrência da doença são de idosos com mais de 60 anos, sendo:

60 a 69 anos: 1.995 mortes

70 a 79 anos: 2.210 mortes

Mais de 80 anos: 2.138 mortes

Já em relação a localidade, a capital está em primeiro lugar no número de mortes por causa da doença, tendo um total de 2.622 óbitos.

De acordo com a SES-GO, o boletim epidemiológico com as notificações foi informatizado e realiza o processamento dos dados a partir dos sistemas do Ministério da Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe). Eventuais diferenças são justificadas por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por exemplo, a atualização do local de residência da pessoa.