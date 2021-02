Dois homens morrem após atropelamento na BR-153, em Rianápolis

Na noite desta quinta-feira (25/2), dois homens morreram após atropelamento na BR-153, no km 328, no município de Rianápolis, na região do Vale de São Patrício.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam juntas em uma bicicleta e seguiam pelo acostamento da via. Em determinado momento, eles entraram pela rodovia e foram atingidos por um veículo de pequeno porte, que seguia sentido sul.

Com o impacto da batida, um dos homens caiu na rodovia e outro no matagal. O óbito foi confirmado ainda no local. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a retirada dos corpos. As vítimas não foram identificadas pois não portavam documentos.

Segundo informações da PRF, junto aos corpos foram encontrados alguns objetos, inclusive garrafas de cachaça. O motorista do veículo, de 55 anos, permaneceu no local e foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado deu negativo. A pista ficou parcialmente interditada por cerca de duas horas.

Além do atropelamento na BR-153, em Rianápolis, outra morte é registrada na GO-070, em Goiânia

Um homem morreu em um grave acidente na tarde da última terça-feira (23/2) envolvendo um caminhão carregado com gado na GO-070, na pista sentido Goiânia/ Goianira.

A Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict) foi acionada para atender a ocorrência. Segundo informações e vestígios no local, a vítima dirigia um caminhão carregado com gado que seria levado para um frigorífico na saída para Goianira.

Quando o veículo estava na altura do km 07, envolveu-se em um acidente com o veículo HRV, que seguia na mesma pista e sentido de direção. O caminhão capotou e o motorista do caminhão ficou preso às ferragens; ele chegou a ser atendido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro foi transportado para o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu); ele apresentava ferimentos leves.