Goiânia e Região Metropolitana podem entrar em lockdown a partir de segunda-feira

Em reunião na tarde desta sexta-feira (26/2), no Paço Municipal, o governador Ronaldo Caiado, juntamente com prefeitos de Goiânia, Aparecida de Goiânia e demais cidades da Região Metropolitana, avaliaram a possibilidade de decretar lockdown por 7 dias, a partir de segunda-feira (1/3).

O motivo é o grande aumento de casos da Covid-19, bem como a alta taxa de ocupação dos leitos destinados à pacientes contaminados pela doença.

A reunião foi feita com representantes dos municípios goianos para definir novas medidas para conter a disseminação do coronavírus (Sars-CoV-2). Durante a reunião, eles discutiram a possibilidade de um lockdown nos municípios.

Além dos prefeitos de Goiânia e Aparecida de Goiânia, participaram os representantes de Abadia de Goiás, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Caldazinha, Goianira, Hidrolândia, Nerópolis, Santo Antônio de Goiás e Trindade.

Novo decreto pode determinar lockdown em Goiânia e Região Metropolitana

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), afirmou que a reunião de hoje foi feita em caráter emergencial, pois a situação é crítica. “Estamos vivendo o pior momento da pandemia no nosso país”.

De acordo com o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), ainda não foi totalmente definido o que será feito, mas terão uma nova reunião amanhã, às 14h, para decisão definitiva. A possibilidade cogitada é o lockdown por 7 dias, os decretos das prefeituras devem ser publicados e começar a valer na segunda-feira (1/3).

Gustavo Mendanha (MDB), afirmou que acredita que será possível reavaliar o cenário após os sete dias iniciais do decreto e, posteriormente, decidirem se o decreto será prorrogado ou as medidas relaxadas.

Segundo Caiado, o objetivo agora é trabalhar em conjunto com os prefeitos para tomar a melhor decisão para a população. Entretanto, tudo depende do apoio que terão da população e do segmento organizado. “Ninguém quer causar prejuízo, queremos salvar vidas.”, afirmou em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (26/2).

Em relação à campanha de vacinação contra Covid-19, o prefeito Gustavo Mendanha salientou que é uma medida importante, que um possível lockdown não atrapalharia o calendário vacinal.