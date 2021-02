Motoristas de app protestam na Praça Cívica contra aumento do combustível

Desde a manhã desta sexta-feira (26/2), entregadores e motoristas de app estão reunidos na Praça Cívica, em Goiânia, protestando contra o aumento no preço de combustíveis. A concentração começou por volta de 8 horas e a expectativa é que siga até às 15 horas.

A manifestação está sendo conduzida por entregadores e motoristas de aplicativo, que estão impedindo a circulação no anel interno da Praça Cívica.

Câmera exclusiva do Dia Online transmite ao vivo a movimentação no local. Nas imagens é possível ver o tamanho do congestionamento e a dificuldade de transitar no local.

O movimento tem como objetivo chamar a atenção das autoridades para o aumento do combustível nos últimos dias, que já pode ser encontrado a R$ 5,50 o litro da gasolina e R$ 3,60 o litro do etanol. Diante da alta, os manifestantes afirmam que a situação fica insustentável para os motoristas de aplicativo, que estão sendo diretamente afetados.

Por meio de nota, o Governo de Goiás afirmou que se solidariza com a situação e está aberto ao diálogo com os trabalhadores, mas não foi procurado de forma oficial.

Protesto de motoristas de app contra aumento de Combustível na Praça Cívica, pode afetar transporte coletivo

A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) divulgou uma nota comunicando que o serviço do transporte coletivo pode ser afetado por causa do protesto realizado por motoristas de app.

Por isso, linhas que passam pela Praça Cívica, local da manifestação, podem passar por caminhos alternativos para garantir a fluidez dos ônibus. Provavelmente terão atrasos em algumas viagens.