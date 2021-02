Prefeitura de Aparecida de Goiânia amplia vacinação para idosos acima de 75 anos

Com o recebimento de 4,5 mil novas doses, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia ampliou a idade do público-alvo da Campanha de Vacinação contra a Covid-19 na cidade. Começou nesta sexta-feira 26 de fevereiro, a vacinação de idosos acima de 75 anos de idade, em qualquer um dos cinco postos do município.

Os interessados podem procurar diretamente, sem agendamento, os drive-thrus da Cidade Administrativa (região Central) e do Centro de Especialidades (Jardim Boa Esperança), das 8 às 19 horas. Eles também podem agendar a vacinação nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) do Jardim Olímpico, Bairro Cardoso e Andrade Reis, pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. A ferramenta está disponível no site www.aparecida.go.gov.br e nas lojas de aplicativos com sistema Android.

Muito emocionado após a receber a vacina, o senhor Hudson Verano de 76 anos foi um dos idosos imunizados na manhã desta sexta no drive da Cidade Administrativa. “Essa vacina era muito esperada, eu estava bastante ansioso. Estou com uma sensação de esperança, a gente que é velho quer sempre viver mais um pouco e enquanto os jovens estão badalando, o idoso só quer viver mais e isso só se resolve com a vacina”, disse ele. Também feliz por receber a primeira dose, Agenor Ciriá de Oliveira de 76 anos, deu graças a Deus. “Era muito triste viver longe dos parentes, sem receber a visita dos filhos, com medo de isso prejudicar a gente. Agora estou feliz”.

Já os idosos acima de 60 anos acamados continuam recebendo a imunização em domicílio após agendamento telefônico pelo número (62) 3545-5868. “À medida que chegarem novas remessas de doses ampliaremos a imunização para outros grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Além disso, se for possível, a Prefeitura irá comprar mais vacinas”, afirma o prefeito Gustavo Mendanha.

Doses recebidas

Na tarde desta quinta-feira, (25/02), a cidade recebeu do Governo Federal, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), duas mil doses da vacina Coronavac e 2,5 mil da AstraZeneca. Todas elas destinadas exclusivamente para idosos acima de 75 anos. O município também recebeu um lote com 3,8 mil vacinas para aplicação da segunda dose da Coronavac naqueles que foram imunizados em meados de fevereiro.

“Totalizamos 31,5 mil doses recebidas de imunizantes dos laboratórios Butantan e Fiocruz. Dessas, 20,5 mil são para a primeira aplicação e 11 mil para a segunda aplicação, visto que a proteção garantida por esses laboratórios ocorre em duas etapas”, explica o secretário Municipal de Saúde, Alessandro Magalhães. O gestor ainda reforça: “Fiquem atentos aos prazos previstos no cartão de vacinação para não perder a segunda dose”.

Doses aplicadas

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), até a última quarta-feira, o município já havia aplicado 19.384 vacinas na cidade, sendo que 15.174 pessoas receberam a primeira dose e 4.210 receberam a segunda dose. Ainda segundo a pasta, as vacinas aplicadas foram destinadas aos seguintes grupos: 5.291 doses para idosos acima de 80 anos, 13.449 para profissionais de saúde, 358 para idosos e deficientes institucionalizados e 296 para idosos acamados.