Região da 44 recebe testagem em massa da Covid-19 nesta sexta (26)

A Região da 44 recebe, nesta sexta-feira (26/2), equipes da Secretaria Municipal de Saúde para testagem em massa da Covid-19. A ação segue a estratégia do município de monitorar as áreas com maior índice de contaminação do novo coronavírus.

Quem estiver passando pela região poderá participar da testagem ampliada de antígeno do coronavírus. Os testes serão feitos na modalidade pedestre, na rua 67-B, quadra 141-A, lote 51 no Setor Norte Ferroviário, em frente à entrada 10 do Shopping Mega Moda, das 8 às 15 horas.

“A região da 44 é um polo de compras da nossa capital que recebe um grande fluxo de pessoas todos os dias, então a taxa de contaminação neste local costuma ser bem alta. O objetivo desta testagem é identificar as pessoas que estejam assintomáticas e isolá-las, para quebrar a cadeia de transmissão do vírus,” explica a gerente de Doenças e Agravos Transmissíveis (SMS), Marília Belmira.

A Prefeitura de Goiânia vai disponibilizar 2 mil testes, cujo material é coletado pelo nariz com hastes flexíveis (swab). O resultado fica pronto em cerca de 20 minutos. Podem fazer o exame pessoas acima de 12 anos que não apresentam sintomas. Os sintomáticos devem procurar uma unidade de saúde ou agendar uma coleta domiciliar na Central Humanizada de Orientações sobre Covid-19 pelos telefones 3524-6305 (Whatsapp) ou 3267-6123.

Região da 44 recebe testagem em massa da Covid-19 e tem novo horário de funcionamento

Já está em vigor o novo decreto da Prefeitura de Goiânia que define novas regras para o funcionamento da Região da 44. Por isso, a área comercial poderá funcionar de de quarta-feira a sábado, das 7h às 15h. Outras determinações são: