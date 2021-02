Ambulância capota e deixa dois feridos na BR-070, em Águas Lindas

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado neste sábado (27/2) para atender uma ocorrência onde uma ambulância capotou e deixou dois feridos na BR-070, em Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal (DF).

Na ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estava uma enfermeira, que ficou em estado grave, e o motorista que teve apenas ferimentos leves. Não havia pacientes no momento do acidente.

Acidente onde ambulância capotou e deixou dois feridos na BR-070, em Águas Lindas de Goiás

De acordo com os bombeiros que atenderam a ocorrência, a enfermeira foi encontrada do lado de fora do veículo com várias lesões e inconsciente. Por isso, uma aeronave da corporação do DF foi acionada para fazer o resgate, mas devido às fortes chuvas na região, não foi possível fazer a decolagem. Ela então foi levada em uma ambulância para o hospital municipal, mas acabou sendo transferida para o Hospital de Base, em Brasília.

O motorista do veículo teve apenas ferimentos no rosto e foi levado para o hospital municipal de Águas Lindas. Ele apresentava nervosismo e não soube dizer como aconteceu o capotamento. Uma perícia ainda deve definir o que houve.

No momento do acidente não havia pacientes na ambulância, que pertence ao município de Águas Lindas de Goiás. O Dia Online ainda não conseguiu atualizações sobre o estado de saúde das vítimas até a atualização desta matéria.

Na imagem divulgada pelos bombeiros, é possível ver que a ambulância do Samu ficou totalmente danificada.

Idoso morre após capotamento na GO-070, em Goiânia

Um idoso, de 67 anos, morreu em um grave acidente na tarde de terça-feira (23/2) envolvendo um caminhão carregado com gado na GO-070, na pista sentido Goiânia/ Goianira.

Segundo informações e vestígios no local, a vítima dirigia um caminhão carregado com gado que seria levado para um frigorífico na saída para Goianira.

Quando o veículo estava na altura do km 07, envolveu-se em um acidente com o veículo HRV, que seguia na mesma pista e sentido de direção. O caminhão capotou e o motorista do caminhão ficou preso às ferragens; ele chegou a ser atendido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O motorista do carro foi transportado para o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu); ele apresentava ferimentos leves.