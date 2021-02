Com Covid-19, primeira-dama de Caldas Novas deve ser internada em Goiânia

A primeira-dama de Caldas Novas, Márcia Marra, de 42 anos, deve ser internada em Goiânia após piora no quadro de saúde devido a Covid-19. Ela estava se recuperando em casa, mas a família estuda interná-la na capital. O prefeito de Caldas Novas Kleber Marra (Republicanos) e a filha Lara Marra, de 25 anos, já estão internados no Hospital Órion, na capital goiana.

De acordo com a prefeitura, Kleber e Lara haviam sido internados no Hospital Nossa Senha Aparecida, em Caldas Novas, na manhã de sexta-feira (26/2). Posteriormente, os dois foram transferidos para a capital. A internação se deu para melhor acompanhamento do quadro clínico dos dois.

O prefeito de Caldas testou positivo para a doença no último dia 15 de fevereiro. Ele acordou com sintomas, fez o teste rápido e o resultado deu positivo.

No início da tarde deste sábado (27/2), a prefeitura da cidade informou que o prefeito e a filha apresentaram uma inflamação nos pulmões e estão sendo medicados. Confira na íntegra a nota divulgada:

A Secretaria de Comunicação de Caldas Novas informa que estado de saúde do prefeito Kleber Marra, 53 anos, é estável. Ele segue internado no Hospital Órion, em Goiânia, desde sexta-feira, 26, com inflamação nos pulmões e sendo medicado para melhorar este quadro. Respira de forma espontânea, com suporte de oxigênio nasal. Funções cardíacas e renal normais.

O estado de saúde da filha do prefeito, Lara Marra, 25, também internada no Hospital Órion, desde sexta-feira, 26, é estável, com inflamação nos pulmões e sendo medicada. Ela respira de forma espontânea, com suporte de oxigênio nasal. Funções cardíacas e renal normais.

Já a primeira-dama, Márcia Marra, 42, está em casa, em Cadas Novas, mas apresentou uma piora no quadro clínico. A família está estudando a possibilidade de interná-la também em Goiânia.