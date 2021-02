Prefeitura de Goiânia publica novo decreto; veja o que pode funcionar

Foi publicado na tarde deste sábado (27/2), o novo decreto da Prefeitura de Goiânia que prevê medidas para o enfrentamento de emergência de saúde pública decorrente da pandemia da Covid-19, provocada pelo SARSCoV-2 e suas variantes.

De acordo com o documento, fica estabelecido que atividades não essenciais, econômicas e não econômicas terão seu funcionamento suspenso por sete dias, a partir da próxima segunda-feira (1º). Após o término do período, a situação epidemiológica será reavaliada para decidir se o texto será prorrogado ou as medidas relaxadas.

Veja a lista de algumas atividades que podem funcionar nos próximos 7 dias, em Goiânia

1- em estabelecimentos de saúde relacionados a:

atendimento de urgência e emergência;

unidades de psicologia, psiquiatria, fisioterapia, nutrição e reabilitação;

unidades de hematologia e hemoterapia;

unidades de oncologia, neurocirurgia, cardiologia e neurologia intervencionista, pré-natal e de terapia renal substitutiva;

atendimentos de emergências odontológicas;

farmácias e drogarias;

clínicas de vacinação;

clínicas de imagem;

serviços de testagem para Covid-19;

unidades públicas e privadas de atendimentos ambulatoriais e especialidades em saúde de instituições de ensino superior, com atendimento em 50%, mediante agendamento prévio, ficando vedado o atendimento para procedimentos estéticos;

laboratórios de análises clínicas;

2 – em cemitérios e funerárias;

3 – em distribuidores e revendedores de gás e de combustíveis;

4 – em estabelecimentos de comércio varejista e atacadista de produtos alimentícios, tais como:

supermercados, hipermercados e mercearias;

distribuidoras de água;

açougues e peixarias;

laticínios e frios;

frutarias e verdurões;

feiras livres de hortifrutigranjeiros e gêneros alimentícios, desde que observadas as boas práticas de operação padronizadas pelos órgãos competentes e vedada a comercialização e o consumo no local de produtos processados;

5- em panificadoras, padarias e confeitarias, somente para retirada no local ou na modalidade delivery;

6 – em hospitais veterinários e clínicas veterinárias, incluindo os estabelecimentos comerciais de fornecimento de insumos e gêneros alimentícios e higiene para animais;

7 – em estabelecimentos comerciais que atuem na venda de produtos agropecuários;

8- em agências bancárias e casas lotéricas, conforme disposto na legislação federal;

9 – em estabelecimentos industriais de bens essenciais à saúde, à higiene e à alimentação animal, bem como as suas cadeias produtivas;

10 – em estabelecimentos industriais de bens essenciais à saúde, à higiene e à alimentação humana, bem como as suas cadeias produtivas;

11 – em estabelecimentos industriais de insumos e/ou produtos para as atividades de agricultura e de pecuária;

12 – pelos serviços de call center, restritos às áreas de segurança, alimentação, saúde, telecomunicações e de utilidade pública;

13 – para a segurança pública e privada;

14 – por empresas e pessoas do sistema de transporte coletivo da Região Metropolitana;

15 – por empresas privadas de transporte, incluindo as empresas de aplicativos, locadoras de veículos, táxis, transportadoras, motoboy e delivery;

16 – por empresas de saneamento, energia elétrica e telecomunicações;

17 – por empresas que atuam como veículo de comunicação;

18 – em hotéis, pousadas e correlatos;

19- em estabelecimentos que estejam produzindo, exclusivamente, equipamentos e insumos para auxílio no combate à pandemia da Covid-19.

A lista completa das atividades e o novo decreto podem ser conferidos na íntegra no site da Prefeitura de Goiânia, ou clicando aqui.