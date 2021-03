Concurso Internacional de Redação de Cartas está com inscrições abertas

O Concurso Internacional de Redação de Cartas, que neste ano chega em sua 50ª edição, está com as inscrições abertas. A iniciativa recebe inscrições de escolas públicas e particulares de todo o Brasil, até o dia 26 de março de 2021.

O objetivo do concurso é melhorar a alfabetização de jovens por meio da redação de cartas. Além disso, de incentivar a criatividade e o aprimoramento dos conhecimentos linguísticos de crianças e adolescentes. Para este quinquagésimo concurso, o tema da redação é: “Escreva uma carta a um familiar, contando sobre sua experiência da Covid-19”.

Promovido anualmente pela União Postal Universal (UPU), sediada em Berna, na Suíça, no Brasil o Concurso Internacional de Redação de Cartas é realizado pelos Correios. Assim, acontece em três fases: escolar, estadual e nacional. A quarta etapa – fase internacional – é realizada pela UPU.

Como participar do Concurso Internacional de Redação de Cartas

A participação se dá por meio das escolas (rede pública e privada), que selecionam, entre as redações de seus alunos, até duas cartas para representá-las. Dessa forma, a melhor redação de cada Estado passa para a fase nacional, quando é escolhida apenas uma carta, e esta representa o Brasil na fase internacional.

O autor da melhor carta da fase estadual e sua escola recebem prêmios em dinheiro, no valor de R$ 2,3 mil para o aluno e R$ 2,5 mil para a escola. Além disso, os três melhores da fase nacional serão premiados com troféu e R$ 10 mil para o primeiro colocado, R$ 8 mil para o segundo e R$ 6 mil para o terceiro. Ademais, as escolas recebem, respectivamente, R$ 10,5 mil, R$ 8,5 mil e R$ 6,5 mil. A melhor redação representará o Brasil na etapa internacional.

Todas as informações sobre o Concurso Internacional de Redação de Cartas, como formulário de redação, ficha de inscrição e endereço para o envio dos documentos estão disponíveis no endereço neste link dos Correios.