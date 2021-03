Covid-19 em Goiás: 17 regiões estão em situação de calamidade

De acordo com os dados do painel Covid-19 desta segunda-feira (1º/3), 17 regiões estão em situação de calamidade, conforme indica o mapa de monitoramento por região de saúde. Essa divisão por áreas de monitoramento foi definida pelo Governo de Goiás em relação a pandemia da Covid-19.

No total, 18 regiões estão divididas em três situações: alerta, indicada pela cor amarela; crítica, pela cor laranja; ou calamidade, em vermelho. Atualmente, somente uma região aparece em situação crítica, que é o Nordeste II, correspondendo às seguintes cidades:

Alvorada do Norte

Buritinópolis

Damianópolis

Guarani de Goiás

Iaciara

Mambaí

Nova Roma

Posse

São Domingos

Simolândia

Sítio D’Abadia

O relatório da semana passada, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO), aponta que as oito regiões que estavam em situação crítica e quatro em alerta, agora estão em situação de calamidade. As localidades envolvem as cidades de Aparecida de Goiânia, Inhumas, Pirenópolis, Anápolis, Trindade e outras. Apenas uma região teve evolução da situação, que é a Nordeste II, passando de calamidade para crítica.

Para essa divisão do mapa de calor foram considerados seis indicadores, sendo:

velocidade de contágio no tempo (Rt);

incidência de casos de síndrome respiratória aguda grave;

variação de mortalidade por Covid-19;

taxas de crescimento de solicitações de leitos de UTI;

taxas de ocupação de leitos de UTI;

taxas de ocupação de leitos de enfermaria, públicos e privados.

Casos de Covid-19 em Goiás

O boletim epidemiológico da SES-GO, divulgado neste domingo (28/2), aponta que há 395.836 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no território goiano. Destes, há o registro de 378.974 pessoas recuperadas e 8.517 óbitos confirmados. No Estado, há 336.235 casos suspeitos em investigação. Já foram descartados 229.730 casos.​

Há 8.517 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,15%. Há 248 óbitos suspeitos que estão em investigação.