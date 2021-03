Goiânia é a 6ª melhor cidade do País para investir no comércio

Estudo das Melhores Cidades para Fazer Negócios (MCN), desenvolvido pela Urban Systems e divulgado na última semana, mostra que Goiânia é a sexta cidade brasileira mais indicada para investir no comércio. Além disso, a cidade ainda crava os primeiros lugares nos rankings do Centro-Oeste nacional e do Estado de Goiás.

Goiânia ficou à frente de Brasília (9º), Cuiabá (10º), Campo Grande (23º), Dourados (34º), Sinop (42º), Catalão (49º), Rondonópolis (62º), Anápolis (64º) e Trindade (67º) no ranking em relação ao comércio. Nessa categoria, só quatro municípios goianos, incluindo Goiânia, aparecem na lista dos 100 mais. Ademais, a capital de Goiás também tem o 7º melhor mercado imobiliário, a 9ª área educacional, o 33º setor de serviços e o 92º mercado agropecuário. O estudo foi divulgado na última semana.

“O estudo atesta o quão forte é a economia goianiense e o quanto o município de Goiânia, a prefeitura de Goiânia, estão estáveis do ponto de vista econômico”, avalia o secretário de Finanças da prefeitura de Goiânia, Alessandro Melo. A pesquisa considera 326 cidades com mais de 100 mil habitantes, segundo a estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2020.

Outros números de Goiânia na pesquisa

A 3ª melhor performance de Goiânia neste estudo diz respeito ao setor educacional. O município aparece na 9ª posição nacional, a 1ª de Goiás e a 2ª do Centro-Oeste. Na educação, inclusive, está o melhor desempenho do Estado de Goiás no estudo. Assim, ao todo, seis cidades goianas aparecem na lista: Goiânia, Senador Canedo (45º), Catalão (49º), Aparecida de Goiânia (58º), Águas Lindas de Goiás (59º) e Anápolis (62º).

Em relação ao setor de serviços, quarto melhor desempenho de Goiânia na pesquisa, apenas a capital (33º) e Anápolis (79º) estão na lista nacional de desempenho. De acordo com o estudo, algumas cidades foram impactadas nesse eixo por causa da pandemia do coronavírus. O setor de serviços foi um dos mais atingidos, principalmente quanto ao saldo de empregos, a renda dos profissionais e o tempo de isolamento social.

Também avaliado na pesquisa, o setor agropecuário está no 92º lugar no ranking de 326 cidades brasileiras. Em Goiás, os melhores resultados foram alcançados por Catalão (39º), Águas Lindas de Goiás (61º) e Anápolis (71º). No Centro-Oeste, Cuiabá se destaca, com o 11º lugar.

No mercado industrial, outro alvo do estudo, a capital não aparece entre as 100 cidades melhores colocadas. Catalão (37º), Senador Canedo (78º) e Anápolis (93º) são os municípios que constam na lista. Além deles, na região Centro-Oeste aparece apenas Várzea Grande, no Mato Grosso, na 85ª posição.

Indicadores

Segundo a pesquisa, a boa performance de Goiânia no estudo sobre as Melhores Cidades para Investir se dá, por exemplo, por números como o percentual de empregos com rendimento mensal superior a cinco salários mínimos. Além disso, a qualificação no comércio e em cada um dos setores pesquisados. Há ainda os fatores: crescimento da renda nominal e valorização dos trabalhadores. Ademais, o crescimento dos estabelecimentos, presença de empresas de grande porte e a variação relativa do número de empregos. Também, a relação de empregos no setor de serviço sobre o total de empregos na administração pública e o impacto socioeconômico da pandemia.