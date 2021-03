Inscrições abertas para sorteio de apartamentos em Aparecida de Goiânia

Já estão abertas as inscrições para o sorteio de apartamentos em Aparecida de Goiânia. O edital para seleção foi lançado nesta segunda-feira (1º/3) pelo Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), no Salão Gercina Borges do Palácio das Esmeraldas.

A seleção é para o sorteio de 83 apartamentos do Residencial Agenor Modesto, em Aparecida de Goiânia. Os apartamentos estão em fase final de construção, com execução de mais de 95% da obra, com previsão de entrega em maio.

O sorteio das moradias será realizado no dia 26 de março, por meio de processo eletrônico auditável, com acompanhamento do Ministério Público e transmissão ao vivo pelas redes sociais.

Veja como fazer a inscrição para sorteio de apartamentos em Aparecida de Goiânia

O período de inscrição vai de 1º a 15 de março. Em razão da pandemia da Covid-19, as inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no site da Agehab. Podem se inscrever famílias que atendem aos seguintes critérios:

Residir no Município de Aparecida de Goiânia no mínimo 5 anos;

Possuir renda familiar mensal de R$ 0,00 até R$ 1.800,00;

Não ter recebido benefícios em programas habitacionais com recursos oriundos da União, Estado ou Município;

Não ser detentor de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação;

Ser brasileiro nato ou naturalizado. Se estrangeiro, ter visto permanente no país;

Ser maior de 18 anos ou emancipado;

Não estar cadastrado no SIACI (Sistema de Administração de Carteiras Imobiliárias), e/ou Cadastro de Inadimplência – CADIN, e/ou CADMUT (Cadastro Nacional de Mutuários).

Seleção

Os candidatos serão selecionados por meio de sorteio, obedecendo à seguinte proporção: