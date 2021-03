Polícia prende 89 pessoas suspeitas de envolvimento em homicídios, em Goiás

Uma operação da Polícia Civil prendeu, na semana passada, 89 pessoas suspeitas de envolvimento em homicídios, em Goiás. A Operação Anubis I é a primeira operação do Programa de Goiás de Resultados no âmbito da PCGO, que tem como meta o “aumento do índice de elucidação dos crimes dolosos contra a vida” em todo o estado.

A ação foi coordenada pela Gerência de Planejamento Operacional – SPJ e teve como objetivo imediato o cumprimento de mandado de prisão referente aos crimes de homicídios dolosos em todo o estado e o aumento na resolutividade dos crimes de homicídios dolosos.

Os mandados foram cumpridos entre dos dias 22 a 26 de fevereiro, resultando na prisão de 89 pessoas. De acordo com a Polícia Civil, a medida representa uma queda no índice de crimes violentos e ajudará na conclusão de diversos inquéritos policiais em andamento.

Destacaram-se na operação a Regional da Polícia Civil de Posse, com 15 prisões; de Formosa, com 9 mandados cumpridos; e, por fim, a DIH e a Regional de Rio Verde, ambas com 8 prisões.

Além das 89 pessoas suspeitas de envolvimento em homicídios, homem é preso por matar colega de trabalho, em Goiás

Um homem, de 50 anos, foi preso em Itaberaí suspeito de matar um colega de trabalho, no setor Balneário Meia Ponte, em Goiânia. Os dois trabalham em uma empresa que presta serviços à Prefeitura de Goiânia.

De acordo com a polícia, o suspeito atirou várias vezes contra a vítima após uma discussão. Outros funcionários ouviram os tiros e foram até o local, onde encontraram a vítima no chão.

O suspeito também trabalhava como motorista e fugiu no caminhão da empresa, que foi abandonado na cidade de Inhumas. Pouco tempo depois, o homem foi preso em um ônibus que seguia de Itaberaí para Itapuranga.

A empresa terceirizada informou que presta toda assistência à família e que uma investigação será feita para saber porque o funcionário estava trabalhando armado.