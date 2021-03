Quadrilha do drone: suspeitos jogavam drogas dentro do presídio de Aparecida

Uma ação conjunta entre as Polícias Penal e Militar, por meio do Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (Gope) e Grupo de Rádiopatrulha Aérea (Graer) prendeu, neste final de semana, nos dias 27 e 28/02, uma quadrilha do drone, em que os suspeitos jogavam drogas dentro do presídio de Aparecida de Goiânia.

A quadrilha era responsável por utilizar drones em tentativas de lançamentos de ilícitos para dentro da Casa de Prisão Provisória (CPP) e Penitenciária Coronel Odenir Guimarães (POG), em Aparecida de Goiânia. Com os presos foram apreendidos uma arma de fogo, facas, 50 peças de substância análoga à maconha, drone e outros equipamentos utilizados durante os arremessos.

Prisão dos suspeitos que jogavam drogas dentro do presídio de Aparecida

As investigações começaram após diversas interceptações desta modalidade e, mediante troca de informações entre as polícias, foi possível chegar à localização de três homens e um mulher suspeitos de envolvimento no caso.

O flagrante resultou na prisão da mulher, de 44 anos, dois jovens de 29 anos e um quarto suspeito de 33 anos. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias.

Após verificações de dados foi constatado que a mulher presa é mãe de um preso da CPP. O custodiado de 22 anos cumpre pena por tráfico de entorpecentes. Ele foi preso em 2020 por equipes do Gope e Graer em ocasião similar.

O Diretor-geral de Administração Penitenciária, que comanda a Polícia Penal de Goiás, Tenente-coronel Rasmussem coordenou a operação de prisão da quadrilha e ressaltou a eficiente ação das forças envolvidas. “ O esforço conjunto de forças de segurança pública tem conseguido dar as respostas que o Governo de Goiás determinou e, no sistema penitenciário, temos sido rigorosos no cumprimento dessa ordem”, disse. “ O GOPE da Polícia Penal e o Graer da PM estão de parabéns pela reposta rápida dada”, completou ele.