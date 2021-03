Com 4.359 novos infectados, Goiás soma mais de 400 mil casos de Covid-19

O boletim epidemiológico desta terça-feira (2/3), divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), aponta que Goiás já soma mais de 400 mil casos de covid-19. Nas últimas 24 horas, 4.359 novos infectados foram contabilizados.

No total, há 401.134 casos de doença pelo coronavírus 2019 (covid-19) no território goiano. Destes, há o registro de 383.220 de pessoas recuperadas. Além disso, 340.241 casos suspeitos estão em investigação e outros 230.682 já foram descartados.

Há 8.545 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,13%. Há 252 óbitos suspeitos que estão em investigação.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, desde as primeiras confirmações de doença pela covid-19, são divulgados os boletins diários com atualizações sobre os casos confirmados e óbitos. Os números são dinâmicos e passíveis de mudanças após investigação mais detalhada de cada situação.

Com mais de 400 mil casos de Covid-19, Goiás também divulga dados de vacinação

Levantamento oficial realizado pela SES-GO apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 205.657 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 45.669 pessoas. Esses dados são preliminares.

Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória, as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI Covid-19).

Em relação ao recebimento e distribuição de vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 438.480 doses, sendo 319.480 da CoronaVac e 119.000 da AstraZeneca. Destas, foram distribuídas 423.334 doses, sendo 304.334 da CoronaVac e 119.000 da AstraZeneca.

Para conferir os detalhes dos casos e óbitos confirmados, suspeitos e descartados, além do balanço da vacinação, acesse o painel Covid-19 do Governo de Goiás por meio do link http://covid19.saude.go.gov.br/.