Homem é preso em São João D’Aliança suspeito de estuprar filha deficiente

Um homem, de 44 anos, foi preso nesta terça-feira (2/3), em São João D’ Aliança, suspeito de estuprar a filha deficiente. O mandado de prisão foi cumprido pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Alto Paraíso de Goiás.

A ação faz parte da segunda fase da Operação 1989, que tem como objetivo investigar casos de abusos contra crianças e adolescentes. A Operação foi batizada como 1989 em referência ao ano em que a Organização das Nações Unidas (ONU) promulgou a Declaração dos Direitos da Criança.

A prisão do homem suspeito de estuprar filha deficiente, em São João D’ Aliança

De acordo com a Polícia Civil, o mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão foi cumprido na residência do suspeito, em São João D’Aliança, na região da Chapada dos Veadeiros. Ele é investigado em dois inquéritos policiais pelos crimes de descumprimento de medida protetiva; tentativa de estupro de vulnerável; estupro em continuidade delitiva contra sua própria filha com deficiência auditiva, além de apropriação de benefícios de pessoa com deficiência.

As investigações começaram após uma denúncia feita pela ex-companheira do autor, uma mulher de 38 anos. Ela desconfiava que ele abusava da própria filha. A ex-companheira declarou à Polícia Civil que inclusive já tinha encontrado papel higiênico manchado de sangue ao lado do móvel da cama em que a vítima dormia.

A vítima, de 22 anos, é filha do autor e confirmou que sofreu abusos sexuais por parte do pai várias vezes, desde muito jovem. Ela ainda disse que está casada, grávida, mas o pai ainda continuava os abusos. Ele aproveitava que o marido da jovem saía para trabalhar, entrava na residência contra vontade da vítima e cometia o estupro. Além disso, também se apropriava do cartão de benefícios da Previdência Social.

O investigado ainda descumpriu medida protetiva conferida à ex-companheira, além de tentar estuprar a enteada de 13 anos. Após representação da autoridade policial, o Poder Judiciário expediu mandado de prisão que foi cumprido após diversas diligências efetuadas pela equipe de policiais civis da DP de Alto Paraíso. O preso foi recolhido na unidade prisional e encontra-se à disposição da Justiça.

Veja o momento da prisão:

