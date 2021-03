Investigado por homicídio é preso ao tentar subornar policiais, em Doverlândia

Os policiais civis da Delegacia de Polícia (DP) de Caiapônia cumpriram nesta terça-feira (2/3), em Doverlândia, um mandado de busca e apreensão na residência de um homem, 56 anos, investigado por homicídio. Durante a operação, o homem tentou subornar os policiais.

De acordo com a Polícia Civil, ele é investigado por um homicídio praticado na cidade de Doverlândia em 2017, contra um homem de 35 anos. A motivação seria uma dívida que a vítima tinha com o investigado.

Na época dos fatos, o autor teria seguido a vítima pela GO-221 com sua motocicleta, abordado e efetuado diversos disparos de arma de fogo, que levaram a vítima à morte.

Diante dos fatos, a autoridade policial representou junto ao Poder Judiciário pela busca e apreensão, que foi prontamente atendida. A operação contou com apoio da Polícia Militar.

Momento que o homem tenta subornar policiais, em Doverlândia

Durante a operação, a equipe encontrou quatro armas de fogo, sendo duas espingardas calibre. 28; uma espingarda de pressão possivelmente adulterada para calibre. 22 e um revólver calibre. 32. Diante disso, o investigado recebeu voz de prisão por posse irregular de arma de fogo.

Após o cumprimento do mandado, durante o deslocamento para a cidade de Caiapônia, o investigado ofereceu R$ 3 mil para que os policiais civis não o prendessem em virtude das armas. Com a finalidade de produzir provas, os policiais gravaram um áudio do exato momento em que o investigado pratica o crime de corrupção ativa. Em seguida, os policiais recusaram o suborno e deram voz de prisão também pelo crime de corrupção ativa.

O investigado responderá, além do homicídio em questão, agora também pela posse irregular de arma e corrupção ativa. De acordo com a Polícia Civil, a imagem do preso foi divulgada para reconhecimento de outras possíveis vítimas, seguindo os ditames da Lei 13.869/2019 e Portaria 02/2020 – PCGO.