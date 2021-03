Queremos ‘enjaular a besta’ dos gastos com a PEC Emergencial, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que quer “enjaular a besta” dos gastos desenfreados com a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) Emergencial. “Queremos dizer que é preciso ter responsabilidade fiscal”, afirmou. A intenção da equipe econômica é, com a PEC, travar gastos em contrapartida a uma nova rodada do auxílio emergencial.

Guedes gravou na última sexta-feira, dia 26, podcast com o youtuber Thiago Nigro, do canal Primo Rico, que foi ao ar nesta terça-feira, 2 de março. No programa, o ministro disse que a ameaça permanente do populismo é falar que “vai dar dinheiro para todo mundo”.

“Vai para a hiperinflação. Você está em endividamento em bola de neve, filhos e netos nossos terão impostos muito altos no futuro para pagar essa falta de coragem de uma geração de enfrentar seus problemas”, completou.

Guedes defendeu “moderação e foco em quem precisa” em programas de transferência de renda. Segundo o ministro, o Brasil conseguiu “resistir” à pandemia do coronavírus porque fez a reforma da Previdência. “A taxa de juros está baixa porque travamos os gastos”, afirmou.

O ministro iniciou a gravação dizendo que, “aparentemente”, é um “desastre em comunicação”. “Vim para a política sem querer, nunca pensei em política”, afirmou.

Guedes disse que o pagamento do auxílio emergencial sem contrapartidas fiscais seria “caótico” para o País. “Isso teria um efeito muito ruim para o Brasil. É o que aprendemos ano passado, não podemos repetir”, afirmou.

O ministro disse que o auxílio emergencial agora será em parcelas de R$ 250 e que não foi pago ainda porque é necessária a aprovação da PEC Emergencial, que traz contrapartidas à despesa.

“Acho que o Congresso vai aprovar. Queremos ir para a estrada certa e tenho confiança que o Congresso vem junto”, disse. “Tentar empurrar o custo para outras gerações, juros começam a subir, acaba o crescimento econômico, endividamento em bola de neve, confiança de investidores desaparece. É o caminho da miséria, da Venezuela, da Argentina”, comparou.

Segundo o ministro, a segunda onda de casos do coronavírus “veio de repente” e o importante agora é a vacinação em massa da população.

Endividamento

No Podcast, Guedes disse que, se o endividamento brasileiro continuar crescendo, chegará uma hora que o País não conseguirá mais pagar. “O endividamento é em bola de neve, não sei se lá na frente vão conseguir pagar isso”, afirmou.

O ministro afirmou ainda que é “perfeitamente compatível” enriquecer o País, reduzindo a desigualdade, mas que não adianta querer distribuir riqueza se o Brasil não crescer. “Vamos aperfeiçoar Bolsa Família e chamar de Renda Brasil ali na frente”, disse.

Guedes comentou ainda a ideia original incluída na PEC de retirar os pisos para gastos com saúde e educação e disse que isso não significa necessariamente destinar menos recursos do que a correção inflacionária para as duas áreas. “Demos muito mais ano passado, carimbo não protege ninguém. O importante é que dizemos que a classe política é a responsável”, completou.