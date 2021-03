Ronaldo Caiado cancela agenda após apresentar quadro febril

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), cancelou a agenda desta terça-feira (2/3) após apresentar um quadro febril. Por meio das redes sociais, ele afirmou que está passando por exames para esclarecer os motivos.

Caiado ia visitar hoje (2/3), às 10h30, as instalações da empresa farmacêutica União Química, em Santa Maria, no Distrito Federal. A empresa é responsável no Brasil pela produção da vacina Sputnik V, da Rússia. Após a visita, Caiado ia participar de almoço com governadores na residência do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, também no DF.

Ronaldo Caiado agradece compreensão e orações em post nas redes sociais

“Tive um quadro febril esta noite. Por isso, cancelei minha agenda e estou passando por uma série de exames para esclarecer o motivo. Estou bem, sem maiores complicações. Assim que os resultados saírem, informo a todos vocês. Agradeço a todos pela compreensão e orações”, disse o governador em post nas redes sociais.

Chegada de novas doses de vacina contra Covid-19 em Goiás

O governador Ronaldo Caiado anunciou, nesta segunda-feira (1º/03), a chegada de novas doses de vacina contra Covid-19 em Goiás. Segundo ele, a parcela de imunizantes deve estar em território goiano até o final desta semana. “Um lote pequeno, mas com a previsão de mais 12 milhões de vacinas [da Oxford/AstraZeneca] no mês de março, sendo distribuídas entre todos os Estados”, explicou.

O líder do executivo goiano defendeu que o momento é de união de forças para que o maior número de doses seja adquirido para o país. Ele ainda ressaltou que o recurso para compra de imunizantes pelo Governo de Goiás é oriundo da União. “Toda a aquisição de vacina será paga com dinheiro federal”, disse. “Cada Estado vai ficar com sua parcela relativa ao percentual que tem de população. Não vamos tirar nenhum real do Tesouro do Estado de Goiás”, acrescentou.