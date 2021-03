Aparecida de Goiânia realiza vacinação contra Covid-19 após agendamento virtual

Dando prosseguimento à Campanha de Vacinação contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que, a partir desta quarta-feira (3/3) as imunizações serão realizadas exclusivamente após agendamento pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. Pela ferramenta, os idosos com mais de 75 anos de idade residentes no município marcam dia e horário para a aplicação da 1ª dose da vacina nas Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) Andrade Reis, Bairro Cardoso ou Jardim Olímpico.

Para a imunização domiciliar dos idosos acamados com mais de 60 anos, continua o agendamento pelo telefone (62) 3545-5868.

A aplicação da segunda dose da vacina Coronavac em idosos com mais de 85 anos residentes no município também ocorrerá nas UBS’s, mediante agendamento prévio pelo aplicativo. Todos os que serão imunizados precisam estar com o cartão SUS atualizado para ter acesso à ferramenta, e quem não estiver pode fazer a atualização em qualquer UBS da cidade.

Locais de vacinação para esse idosos acima de 75 anos (com agendamento):

UBS Andrade Reis (Avenida dos Girassóis, Qd. 11, APM-3, Setor Andrade Reis).

UBS Bairro Cardoso (Avenida Embaixador, APM-07, Bairro Cardoso II).

UBS Jardim Olímpico (Avenida Monte Carlo, Qd. 28, Jardim Olímpico).

Retomada da vacinação drive-thru

“Retomaremos a imunização nos drive-thrus, com a aplicação da primeira dose em idosos com mais de 75 anos, assim que o Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria Estadual de Saúde, nos envie mais uma remessa de vacinas.

Atualmente, contamos com 1,2 doses para esse público e por isso suspendemos provisoriamente o funcionamento dos drives”, explica a coordenadora de Imunização de Aparecida de Goiânia, Renata Cordeiro informando ainda que já foram vacinados 9.355 idosos acima de 75 em Aparecida.

Balanço da vacinação contra Covid-19, em Aparecida de Goiânia

Até esta terça-feira (2/3) Aparecida de Goiânia já aplicou 25.835 doses de vacinas contra a Covid-19. Elas são dos laboratórios Butantan e Fiocruz. Desse total, 19.348 foram referentes à dose 1 dos imunizantes e 6.487 referentes à dose 2, visto que a proteção garantida por esses laboratórios ocorre em duas etapas. O município ainda conta com um estoque de 5.736 doses, sendo que 1,2 mil são para a primeira aplicação e 4.536 destinadas à segunda aplicação.

Além disso, até o momento, o total de doses aplicadas foram destinadas aos seguintes grupos: 354 para idosos e deficientes institucionalizados; 15.773 para profissionais de saúde; 9.355 para idosos acima de 75 anos; e 353 para idosos acamados.