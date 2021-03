Em Goiânia, 54 estabelecimentos são autuados por descumprimento de decreto

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Central de Fiscalização da Covid-19, autuou 54 estabelecimentos por descumprir as determinações do novo decreto, que prevê o funcionamento somente de atividades essenciais por 7 dias.

Nesta segunda e terça-feira (1º e 2/3), dois primeiros dias de vigência do novo decreto, a Central de Fiscalização da Covid-19 já vistoriou, até o momento,744 estabelecimentos comerciais e autuou 54 comércios pelo descumprimento das novas regras.

“É um cuidado que a Prefeitura de Goiânia está tendo com todos os cidadãos. A gente espera, por parte da população, a disciplina, a cidadania, a compreensão nas regras estabelecidas pelo decreto para que juntos, possamos superar esse momento de pandemia e logo podermos estar de volta com todas as nossas atividades em regime normal”, ressaltou Diego Moura, diretor de fiscalização da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA).

Estabelecimentos podem ser autuados por descumprir decreto, em Goiânia

A ação de fiscalização conta com 13 equipes durante o dia e três no período da noite. O patrulhamento percorre vários bairros da capital para verificar se os estabelecimentos não essenciais estão cumprindo a ordem de fechamento. Nesta terça-feira (2/3), as equipes de fiscalização flagraram a Feira do Ateneu Dom Bosco, no Setor Oeste, em funcionamento. A estrutura foi desmontada, pois descumpria o decreto. Houve também vistoria no Mercado Central para verificar se os permissionários estavam cumprindo a regra de somente retirada e delivery.

A Central de Fiscalização da Covid-19 é formada por auditores fiscais da Secretaria Municipal de Saúde, Diretoria de Vigilância Sanitária; Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh); e Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA). As ações têm o apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e são coordenadas pela Diretoria de Vigilância Sanitária, da Prefeitura de Goiânia.

As equipes de fiscalização seguem nas ruas e denúncias podem ser feitas pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. A multa para estabelecimentos que descumprirem os protocolos é de R$ 4908,30. Casos reincidentes podem pagar multa em dobro (valor pode chegar a R$ 10 mil) e o estabelecimento pode ter o alvará de funcionamento cassado.