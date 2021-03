Goiás recebe mais 76 mil vacinas contra a Covid-19

O Governo de Goiás recebeu, na madrugada desta quarta-feira (3/3), mais 76 mil vacinas contra a Covid-19. Todas são da CoronaVac, fabricada pela empresa chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Dessa maneira, será possível vacinar mais 38 mil pessoas, já que metade será reservada para a segunda aplicação. Assim, a prioridade deste lote será finalizar a etapa de vacinação da população goiana com idade superior a 79 anos. A faixa etária poderá ser reduzida, gradativamente, caso os municípios já tenham vacinado todo esse grupo.

Com esta quantidade, Goiás já recebeu mais de 500 mil doses de vacinas contra Covid-19 desde janeiro. Os imunizantes encaminhados pelo governo federal chegaram pelo Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia. De lá, o carregamento seguiu para a Central Estadual de Rede de Frio, unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) no Jardim Santo Antônio, em Goiânia. Assim, após conferência da quantidade, a pasta inicia, ainda nesta quarta-feira, a distribuição para todas as 18 Regionais de Saúde, que repassarão as vacinas aos municípios.

Busca por mais vacinas contra a Covid-19

Na manhã da terça-feira (2/3), governadores e representantes dos Estados se encontraram na sede da União Química Farmacêutica Nacional S.A., em Brasília. Os gestores formam o consórcio chamado de Fórum dos Governadores e buscaram informações sobre a capacidade de produção da Sputnik V.

Amparado na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que permite a Estados e municípios a adquirirem vacinas contra a Covid-19, caso a União não cumpra o PNI, o governador Ronaldo Caiado afirmou que também negocia diretamente com embaixadas e laboratórios para comprar mais doses.

Abertura de leitos em Goiás

O Governo de Goiás tem ampliado a oferta de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no estado. Assim, no dia 8 de março acontece a entrega de 186 leitos (68 de UTIs e 118 de enfermaria) do Hospital de Enfrentamento à Covid-19 do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu. Além disso, serão entregues estruturas em Ceres, Iporá, Jataí e Quirinópolis. Dessa forma, a rede do Estado atingirá a marca de 1.084 leitos criados e dedicados para os casos de pacientes com Covid-19.